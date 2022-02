https://sputnik.md/20220215/fost-ministru-roman---despre-razboi-si-manipulare-in-ucraina-48954453.html

Fost ministru român - despre război și manipulare în Ucraina

Fost ministru român - despre război și manipulare în Ucraina

Adrian Severin consideră că în prezent se desfășoară un război hibrid, total, iar acest termen exprimă mai bine maniera de purtare a războiului în prezent, incluzând dimensiunea propagandistică, psihologică, mediatică.

2022-02-15T22:06+0200

2022-02-15T22:06+0200

2022-02-15T22:06+0200

analize și opinii

adrian severin

rusia

război

ucraina

sua

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1168/91/11689152_0:0:6575:3698_1920x0_80_0_0_3d98311bcdabc1e99077eccdc49e3347.jpg

BUCUREȘTI, 15 feb – Sputnik, Marius Holdean. Fostul ministru de Externe Adrian Severin a declarat pentru Radio Sputnik că este convins că avem de a face cu un război psihologic de care au nevoie cei care îl promovează. În anumite state anumiți lideri știu că pot câștiga alegerile dacă sunt lideri de război. Dacă un război se ivește departe de teritoriilor lor și nu va afecta populația și teritoriul lor, situația îi favorizează. În acest moment SUA au nevoie de un război în Ucraina. Puțin le pasă că toată această isterie distruge Ucraina, a explicat Severin.El a precizat că vorbește ca un om care este îndurerat de ceea ce pățește Ucraina în acest moment, de ceea ce pățește poporul ucrainean în acest moment.Ucraina e zdruncinată din temeliiAdrian Severin consideră că dacă situația a ajuns să îi determine a pleca din țară și pe oligarhii Ucrainei, înseamnă că țara e zdruncinată din temelii.Fostul ministru a transmis că, după părerea sa, este vorba despre un război care unora le este necesar, ei fiind cei care întrețin această psihoză fără să le pese că psihoza aceasta distruge tocmai statul pe care ei pretind că vor să îl protejeze, să îl apere.De partea cealaltă, mai spune Severin, după toate calculele și făcând apel și la istorie, rezultă că Rusia ar face cea mai mare greșeală să joace cartea războiului convețional, militar, care poate derapa și spre aspecte nucleare, când în mâna Rusiei există multe alte cărți care mai pot fi jucate.El a arătat însă că nimeni nu poate să garanteze că istoria merge într-o anumită direcție și de multe ori o simplă criză de nervi poate să determine o acțiune pe care rațiunea nu o poate prevedea.Probabilitate redusă de război convenționalDupă părerea lui Severin, probabilitatea unui război convențional este extrem de redusă. De exemplu, spune Severin, ar fi pentru prima oară când se pregătește un război un an de zile și toată lumea vede pregătirile, în loc să fie prin surprindere. Fostul ministru mai arată că e aberant ca cel care nu amenință să fie acuzat că amenință, adică Rusia, iar cel care spune că protejează să amenințe (adică SUA).Rusia nu a spus niciodată că dacă necesitățile sale de securitate nu vor fi îndeplinite, atunci va invada Ucraina, a precizat Severin. Dar cea care amenință este SUA. ”Caut amenințarea Rusiei și nu o găsesc, dar dacă presa insistă cu această minciună, lumea se raportează la ea”, a explicat Severin.Severin mai arată că există suficientă maturitate la Moscova și autocontrol pentru a nu se cădea în plasa acestor provocări, cu atât mai mult cu Rusia are mult mai multe cărți în mână decât cartea intervenției militare.Ucraina nu va intra în NATO pe parcursul vieții noastrePosibilitatea ca Ucraina să intre în NATO era exclusă în orice condiții pe parcursul vieții noastre, a mai spus Severin. Invitațiile în NATO se fac cu unanimitatea voturilor, și chiar dacă SUA domină alianța, mai există membri destul de puternici pentru a se opune. Avem și exemplul celor întâmplate în 2008 la Summit-ul de la București, când Franța și Germania nu au fost de acord nici cu emiterea unor foi de parcurs pentru NATO, iar atunci mai era vorba și de Georgia.El a explicat că putem considera că este vorba și de o tactică de negociere. Pe afară sunt zăngănite armele, ambele părți își arată mușchii, ambele părți învârt deasupra capului o bâtă mare, în timp ce, altfel, vorbesc blând una cu cealaltă, iar în spatele ușilor închise se negociază. Relatările discuțiilor liderilor occidentali cu președintele Rusiei sunt tot mai subțiri, ceea ce nu înseamnă că elementele concrete sunt mai puține, ci sunt unele care încă nu pot fi prezentate publicului, și asta, printre altele, și pentru că nimic nu e convenit până când totul este convenit, explică Severin cum se desfășoară o negociere.Fostul ministru de Externe spune chiar că, dacă în mintea liderilor NATO se are în vedere un acord cu Federația Rusă care nu doar să evite un război, dar și să construiască o arhitectură de securitate în Europa, atunci foarte bine și cu arătatul mușchilor, dar trebuie avut grijă ca această creștere a puterii să nu ne inducă iluzia că mușchii câștigă, pentru că nu mușchii, ci creierul câștigă.Cine plătește notaAdrian Severin atrage însă atenția că Ucraina va deconta nota de plată. Mai mulți au citat în aceste zile, spune Severin, zicala indiană: când elefanți se bat, ierburile sunt strivite. Elefanții sunt Rusia și SUA, eventual Rusia și NATO, iar iarba care este strivită sunt ucrainenii.Fostul ministru atrage atenția că Ucraina este ușor de dominat dacă este castrată economic, social și politic, și atunci nu se mai pune problema ca Ucraina să mai creeze îngrijorări. Severin a pomenit aici tactica pământului pârjolit, aplicată și de principatele române, dar și de Rusia în războaiele cu Napolen sau cu Hitler, dar tactica aceasta a fost preluată acum de SUA și de Occident, precizează el.Severin arată că Occidentul are o tactică în care, dacă e să se retragă din Ucraina așa cum vrea Rusia, să lase în urmă o Ucraină pământ pârjolit, într-o criză profundă, și dacă vrea Rusia să ia Ucraina, rămâne de văzut cum o administrează.O Ucraină prăbușită e o povară mult mai mare decât valoarea premiului rezultat din ocuparea ei, mai spune Severin, care a reiterat că nu crede că Rusia are nevoie să ocupe acest teritoriu.

https://sputnik.md/20220215/lavrov-despre-disponibilitatea-occidentului-de-a-discuta-garantiile-de-securitate-48946971.html

https://sputnik.md/20220215/rusia-va-raspunde-daca-cineva-va-incepe-sa-i-ucida-cetatenii-48935276.html

https://sputnik.md/20220215/in-transnistria-pute-a-praf-de-pusca--expert--48931574.html

https://sputnik.md/20220215/departamentul-de-stat-la-sua-avertisment-de-calatorie-in-moldova--48929761.html

https://sputnik.md/20220214/politolog-ucrainean-sua-nu-mai-au-nevoie-de-ucraina-o-vor-ceda-rusiei--48891944.html

rusia

sua

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adrian severin, rusia, război, ucraina, sua, nato