Premierul Gavrilița: Va trebui să discutăm cu Guvernul Federației Ruse și cu Gazprom

Deși, anterior, „Gazprom” a anunțat că nu va recunoaște auditul efectuat la „Moldovagaz” de către Guvernul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița anunță că acest audit oricum va fi realizat.

CHIȘINĂU, 15 feb - Sputnik. Auditul la „Moldovagaz” privind datoriile Republicii Moldova pentru „Gazprom” va fi efectuat. Asta deși, anterior, „Gazprom” a anunțat că Guvernul de la Chișinău are o abordare unilaterală în chestiunea auditului și a dat de înțeles că nu va recunoaște acest audit. Declarația a fost făcută de către premierul Natalia Gavrilița în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune. Prim-ministrul a mai declarat în cadrul emisiuni că atât partea moldovenească, cât și partea rusă a înțeles diferit clauzele protocolului în ceea ce privește efectuarea auditului și că toate aceste aspecte trebuie să fie discutate din nou cu „Gazprom”, mai ales că i se pare firesc ca auditul să fie realizat de Guvernul Republicii Moldova, ținând cont că Moldova a contestat datoriile sale pentru concernul rus. Prim-ministrul a menționat că tenderul efectuat de Agenția Proprietăți Publice, pentru a identifica o companie care se va ocupa de acest audit, este în derulare și că atunci când se va finaliza, se vor face totalurile și se vor prezenta și cetățenilor. În prezent, se așteaptă ofertele companiilor care sunt gata să efectueze auditul extern la „Moldovagaz”, a precizat Gavrilița. Totodată, premierul Natalia Gavrilița a fost întrebată ce va face Guvernul dacă se va efectua auditul, iar acesta nu va fi recunoscut de „Gazprom”. În context, prim-ministrul a declarat că în cazul dat sunt necesare discuții și negocieri. Este de menționat faptul că și Curtea de Conturi ar urma să efectueze un audit la „Moldovagaz”. Gavrilița a precizat că este vorba despre două audite diferite. Potrivit ei, Curtea de Conturi va audita deciziile și managementul „Moldovagaz”, iar auditul extern se va ocupa de datoriile contestate de către Republica Moldova. Totodată, premierul a precizat că toate aspectele legate de protocolul semnat cu „Gazprom” continuă să fie discutate. Întrebată dacă Gavrilița va avea vreo vizită oficială în Federația Rusă, în timpul apropiat, aceasta a spus că deocamdată nu are prevăzute vizite în Rusia, mai ales că la Chișinău sunt stabilite deja mai multe întâlniri cu reprezentanții Guvernului Federației Ruse și ai Gazpromului. În context, premierul a menționat că nu se cunoaște cu exactitate dacă se va reuși realizarea auditului până pe 1 mai, așa cum e prevăzut în protocolul cu „Gazprom”, deoarece nu se știe de cât timp va avea nevoie compania pentru a efectua audit. Chiar și așa, Gavrilița a precizat că se va negocia cu „Gazprom” și situația unei eventuale întârzieri a auditului. Amintim că pe 8 februarie, Gazprom a anunțat că Guvernul de la Chișinău are o abordare unilaterală în chestiunea auditului cu privire la datoria Moldovagaz față de concernul rus și că această abordare este contrară acordurilor încheiate în octombrie 2021 de către cele două părți.Asta pentru că reprezentanții Guvernului nu s-au prezentat la ședința Consiliului de Observatori al SA „Moldovagaz”, programată pentru 2 februarie 2022, la care urma să se convină asupra modalităților de auditare a datoriei companiei Moldovagaz față de Grupul Gazprom. Concernul rus afirmă că, în loc să se prezinte la această ședință, reprezentanții Guvernului Republicii Moldova au anunțat că condițiile de angajare a auditorului au fost deja stabilite de partea moldovenească și că acestea nu a ținut cont de propunerile Gazprom, trimise anterior părții moldovenești.Anterior, Andrei Spînu a declarat că nu Guvernul are o atitudine unilaterală, ci Gazpromul, care ar fi convocat ședința din 2 februarie a Consiliului de Supraveghere al SA „Moldovagaz” fără acordul părții moldovenești.Datoria față de „Gazprom”Potrivit ultimelor declarații ale șefului „Moldovagaz”, Vadim Ceban, datoria pentru gaze a Moldovei față de Gazprom s-a format în perioada din 1994 până în 2016.Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că datoria totală a Republicii Moldova față de ”Gazprom” este de aproximativ 7,5 miliarde de dolari, iar malul drept al Nistrului datorează aproximativ 430 de milioane de dolari, cealaltă parte a sumei fiind datoria regiunii Transnistrene.Cu luarea în calcul a penalităților către luna octombrie 2021, potrivit datelor „Moldovagaz”, este vorba deja de suma de aproximativ 700 de milioane de dolari.

