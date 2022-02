Instituţiile de învăţământ din Găgăuzia riscă să rămână fără încălzire în perioada rece

"Am scos o parte din fondurile prevăzute pentru salariile personalului. Și nu este de unde sa mai luăm bani. Așteptăm transferul de fonduri. Nu avem destui bani. Ne vom confrunta 100% cu problema lipsei de fonduri pentru salarii. Am primit un telefon de la furnizorul de gaze și ne-a anunțat că de azi ni se percepe o nouă penalizare. Am plătit o penalizare în ianuarie, iar acum o vom face din nou. Ei nu ne vin în întâmpinare. Această situație este aproape peste tot. Fără subvenții noi nu vom putea face față facturilor pentru gaz”, spune directorul liceului, Maria Cebanova.