Să fie oprită Camila. Să fie oprită Rusia

Sportiva rusă Camila Valieva evoluează în programul scurt la competiția de patinaj artistic, individual, la Jocurile de la Beijing

2022-02-15T12:48+0200

Astăzi sportiva în vârstă de 15 ani Camila Valieva, tânăra regină a gheții, începe competiția olimpică la proba individual feminin.După ce a primit o carte poștală, să spunem așa, de la niște nenici adulți de la CIO - aceștia camuflându-și cu greu nemulțumirea față de decizia sesiunii de la Beijing a Curții de Arbitraj pentru Sport, s-au grăbit să declare că dacă campioana noastră va câștigă vreo medalie la această competiție, ceremonia de premiere nu va avea loc.Sună aproximativ ca „rus, partizan, predă-te!”, și da, execuție fizică nu va fi dar execuția publică a Camilei Valieva, evident, a fost concepută în programul acestor Jocuri de către CIO și este realizată în ochii noștri.Noi am înțeles acest lucru practic imediat. Pentru noi nu mai există secrete în acest aspect al războiului hibrid al Occidentului cu Rusia.Da, război, război sub lozinci despre „sport curat”, „război împotriva dopajului” și alte scandări care se aud de pe câmpurile media americane, britanice și europene.Dar această vorbărie, acest „zgomot de fundal” nu ne mai poate induce în eroare. Sub pretexte onorabile, cu folosirea tuturor, cum ar spune medicii sportivi, substanțelor interzise, ​​mai exact, ale tehnicilor, se încearcă eliminarea noastră – a țării și a sportivilor noștri - din mișcarea olimpica.Acest lucru, evident, nu a început astăzi și este puțin probabil să se termine mâine. Cu toții va trebui să ne înarmăm cu răbdare, rezistență și calm pentru a suporta totul și a rezista în această luptă, păstrând-ne demnitatea.Noi trebuie să conștientizăm că ura față de noi, inclusiv pe patinoar și pe pista de schi, este un semn al vremurilor de astăzi, iar să explici iraționalului cu argumente raționale nu că este imposibilă – pentru asta nu merită să pierzi nici timp, nici efort.Însă pentru noi înșine, trebuie să înțelegem de ce suntem urâți acolo unde realizările noastre sunt absolut incontestabile.De fapt, anume rușii – și nimeni alții – au făcut ca patinajul artistic să ajungă lider al spectacolului sportiv la Olimpiadă.Mai mult decât atât, dans sportiv pe gheață, de exemplu, a devenit disciplină olimpică în urmă cu 46 de ani pentru că brianții noștri Ludmila Pahomova și Aleksandr Gorșkov au arătat un astfel de patinaj, încât birocrații de atunci de la CIO nu au avut de ales decât să includă acest gen de patinaj artistic în program Jocuri de la Innsbruckul austriac în 1976.Perechea sovietică a ieșit acolo pe gheață, demonstrând nu numai propria lor măiestrie, care rămâne și astăzi de neîntrecut, dar și stabilind - campionii la această disciplină vor fi încă mulți ani înainte reprezentanți școlii sovietice de patinaj artistic.Așa cum nu este nevoie să se adauge adjectivul „rusesc” la substantivul „balet” pentru ca toată lumea să înțeleagă despre ce nivel de măiestrie, sârguință și talent este vorba, astfel și pe parcursul a zeci de ani patinajul artistic a fost perceput ca un sport în care nimeni nu ne putea ajunge din urmă.Deși doritori erau, ei se străduiau din răsputeri, însă sportivele și sportivii noștri erau și mai puternici.Ei munceau mai mult, știut să se sacrifice, deoarece pentru pentru unii dintre ei antrenamentele puteau să se încheie cu spitalizare și chiar cu moartea pe gheață.Suntem mai puternici decât alții acolo unde este nevoie de disciplină absolută și autodepășire, întrucât și antrenorii, și înșiși sportivii sunt siguri că datele fizice sunt bune, dar genialitate în patinaj artistic se obține prin muncă asiduă.Cel care a petrecut și petrece câte zece ore la patinoar va da un rezultat mai bun decât cel care a ieșit doar să fluture din mâini și picioarele în mai puțin timp.Prin urmare, țipetele din presa occidentală că „sistemul de antrenament al rușilor este extrem de dur și nu ține cont de particularitățile personalității” sunt ridicole.Ar fi de remarcat că aproximativ același lucru și în aceleași expresii cei mai înveterați au scris despre baletul rusesc.Că, chipurile, Grigorovici, cu „manierele sale de dictator, nu ține cont de starea de spirit și de pregătirea dansatorilor pentru repetițiile-maraton”.Noi am excelat și excelăm nu acolo unde se țes intrigi, iar campionii sunt scoși pe bandă rulantă de lobbyiștii sportivi, nu avem nevoie de asta, de altfel.Am excelat și excelăm acolo unde munca grea este la loc de cinste, unde se varsă tone de transpirație, sânge și lacrimi nevăzute pentru lume.Noi le lăsăm altora dreptul la răsfăț, la preocupările despre „stare psihologică dificilă” legată atât de caracter, cât și de administrarea medicamentelor, ale căror componente sunt deseori interzise sau se referă la dopajul vulgar.Noi am înceta să ne mai respectăm dacă cineva dintre sportivii noștri s-ar prezenta la antrenamente cu o mină supărată, ca să nu mai vorbim de declarațiile zgomotoase despre „confuzie și probleme privind echilibrul sufletesc”.Nu pentru că nu am fi încercați uneori îndoieli, ci pentru că suntem crescuți în așa fel încât să ne plângem de milă, mai ales în public - este nedemn pentru olimpicii adevărați.Nu pentru că olimpicii sunt supraoameni, ci pentru că ei sunt cei mai buni.Cei mai buni reprezentanți ai poporului nostru.Lipsindu-ne și de drapel, și de imn (acum, probabil, chiar și cei mai încăpățânați au înțeles că nu a fost niciun fel de dopaj, ci a fost o decizie politică de a distruge sportul de performanță rusesc, interzicându-le sportivilor noștri să participe la Jocurile Olimpice), funcționarii de la CIO, WADA și cei care i-au inspirat și au fost una cu ei au decis să ne lipsească și de caracterul nostru.Fără îndoială, autorii actualei campanii de presiune asupra Camilei Valieva, asupra colectivului ei de antrenori, asupra staff-ului echipei noastre la Jocuri, asupra NOC-ului nostru, pe scurt, asupra noastră - ca țară și ca națiune - au judecat după felul lor de a fi.Pe ei, fără îndoială, ceea ce se întâmplă i-ar fi scos complet din echilibru, însă aceste personaje și-au greșit calculele.Noi, ca țară, suntem alături de tânăra noastră regină a gheții și sportiva noastră știe că alături de ea este astăzi întreg poporul nostru.Toată Rusia. Fără exagerări și fără excepții.Camila Valieva, de parcă s-ar fi născut cu patine de aur, într-atât sunt de organice pentru ea, intră în arenă pentru a concura cinstit.Această patinatoare remarcabil a dat dovadă de forță și autocontrol, rezistând unei presiuni monstruoase și unor calomnii nu mai puțin îngrozitoare.Și pentru Camila, în pofida tuturor amenințărilor la adresa ei, exprimate de CIO, totul va fi bine.Principala s-a victorie ea a obținut-o deja.

