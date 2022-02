https://sputnik.md/20220216/cine-are-cea-mai-puternica-armata-in-europa--ce-spun-suedezii--48974789.html

Cine are cea mai puternică armată în Europa – Ce spun suedezii

Presa suedeză a evaluat pregătirea pentru luptă a mai multe armate din regiune, inclusiv a armatei ruse.

CHIȘINĂU, 16 feb - Sputnik. Publicația suedeză Svenska Dagbladet afirmă că armata rusă are acum cea mai bună capacitate de luptă din ultimele decenii.Rusia a creat cele mai puternice forțe armate din Europa. Această concluzie, bazată pe un sondaj realizat între experți în domeniul militar, aparține publicației suedeze Svenska Dagbladet, care este citat[ de RIA Novosti.Astăzi, Rusia are o armată pe deplin funcțională, capabilă să desfășoare operațiuni chiar și foarte departe de propriile granițe. Țara, notează articolul, construiește nu numai portavioane, ci și arme de ultimă generație, cum ar fi arme antisatelit și supersonice. Ea a inițiat o cooperare de anvergură cu China pentru a dezvolta și fabrica noi arme și a desfășura exerciții militare comune.În timp ce Statele Unite, dimpotrivă, nu au acordat de multă vreme atenția cuvenită unei astfel de modernizări, conchide publicația Svenska Dagbladet.Anterior, editorialistul Chris Osborne, într-un articol pentru revista The National Interest, spunea că Forțele Armate Ruse, datorită modernizării lor, reprezintă un nou pericol pentru Statele Unite și NATO. Expertul a reamintit că Rusia nu numai că creează noi arme, ci le întreține și le modernizează în mod reușit pe cele vechi.

