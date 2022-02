Foarte curând! Spînu a anunţat când se vor modifica tarifele la transportul public

"În ordin noi am introdus mai multe inovaţii. În primul rând am făcut diferenţiere dintre tarif interrnaional. Tariful va creşte cu 10 bănuţi, treptat. Dacă vă aduceţi aminte, solicitările iniţiale au fost chiar de dublare a tarifului. Eu mă bucur că am ajuns la acest consens cu transportatorii. Şi al doilea mecanism este pentru rutele raionale, în care tariful ar putea creşte cu maxim 20 de bănuţi" a declarat Andrei Spînu.