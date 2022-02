https://sputnik.md/20220217/intalnirea-cu-putin-ar-debloca-relatiile-dintre-ucraina-si-rusia-afirma-zelenski-49038400.html

Întâlnirea cu Putin ar debloca relațiile dintre Ucraina și Rusia, afirmă Zelenski

2022-02-17T18:20+0200

internațional

volodimir zelenski

ucraina

rusia

vladimir putin

CHIȘINĂU, 17 feb – Sputnik. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că o întâlnire a sa cu președintele rus Vladimir Putin ar putea debloca relațiile dintre cele două țări."Întâlnirea cu Putin va debloca cu siguranță relațiile dintre Ucraina și Rusia, pentru că președinții trebuie să găsească o soluție la această întâlnire. Întâlnirea propriu-zisă este un semnal despre ceea ce își doresc părțile. Ne-am întâlnit, am spus ceea ce considerăm necesar, ne-am auzit unul pe altul și am înțeles dacă are rost să ne întâlnim peste jumătate de an și să continuăm discuția”, a spus Zelenski într-un interviu pentru ”RBC-Ucraina”.“Președinții ar putea ieși de la întrevedere și să spună: În următorii 5-10 ani nu se va reuși nimic, asta e, nu în timpul nostru, în timpul altor generații, iar deocamdată vom încerca să îngropăm securea războiului pentru ca statele noastre să se dezvolte pe planete diferite, chiar dacă trăim pe același Pământ. Pentru Ucraina ar fi și acesta un rezultat bun, pentru că cel mai rău este să trăiești într-o stare de incertitudine”, a adăugat el.

ucraina

rusia

2022

volodimir zelenski, ucraina, rusia, vladimir putin