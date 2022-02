https://sputnik.md/20220217/vernydub-echipa-sheriff-victorie-49045968.html

Vernydub: Felicit echipa „Sheriff” pentru victorie, dar deocamdată asta nu înseamnă nimic

Yuriy Vernydub a declarat că a fost mulțumit de prestația fiecărui jucător al clubului Sheriff din cadrul meciului

CHIȘINĂU, 17 feb - Sputnik. Jucătorii „Sheriff” Tiraspol în meciul cu „Braga au trebuit să joace după o schemă nouă și fără doi jucători de bază, dar au făcut față la instrucțiunile antrenorului. Despre aceasta a anunțat antrenorul echipei „Sheriff”, Yuriy Vernydub, în cadrul unei conferințe de presă după meci.Antrenorul clubului „Sheriff” Tiraspol s-a plâns că echipa a pierdut șapte jucători în această iarnă, dar a remarcat că pierderea are și ea avantajul ei."Mă bucur pentru cei care au plecat. Acesta este un plus pentru club, noi am arătat că putem educa jucători și să-i transferăm în cluburi mai puternice. Au fost propuneri pentru jucătorii Traore și Dulanto. Eu mă bucur că ei au ales „Sheriff”, ei vor de ajutor echipei”, a adăugat Vernidub.Yuriy Vernydub a menționat că este mulțumit de performanța echipei sale.Echipa „Sheriff” Tiraspol a învins pe teren propriu echipa portugheză Sporting Clube de „Braga”, cu scorul de 2-0. „Sheriff” Tiraspol a jucat în această seară cu echipa portugheză „Braga”, în primul meci din faza din playoff-ul Champions League.Partida a avut loc la complexul sportiv Sheriff din Tiraspol. Golurile au fost marcate la sfârșitul ambelor reprize, primul de mijlocașul Sébastien Thill, în minutul 43 din penalty, iar al doilea în minutul 82 de atacantul Adama Traore.Meciul retur se va juca pe 24 februarie, ora 22:00, pe stadionul Municipal din Braga.„Sheriff” a intrat în faza de play-off din Europa League în conformitate cu noul regulament al turneului. În această etapă s-au înregistrat opt echipe clasate pe locul doi în grupa Europa League și cele opt cluburi care au fost pe locul trei în Liga Campionilor.În 2021, clubul de la Tiraspol a ajuns pentru prima dată în istorie în faza grupelor Ligii Campionilor. Conform rezultatelor acestei etape, „Sheriff” a ocupat locul trei în grupă cu șapte puncte. Echipa de fotbal de la Tiraspol a învinsă Real Madrid pe stadionul din Spania scor (1:2), precum și în meciul jucat acasă cu Shakhtar scor (2:0). Jucătorii Sheriff-ului în Liga Campionilor au pierdut jocul acasă cu Real Madrid (0:3) și două jocuri cu Inter Milano, ambele cu scor (1:3).

