Ce șanse sunt ca imobilele să se ieftinească în 2022 - prognozele experților

”Anul 2022 va fi un an interesant pentru sectorul imobiliar. Am putea spune chiar un an de cotitură. Este posibil ca prețurile pe care le avem în prezent să se echilibreze la aceste cote maxime istorice. Dar în același timp există premise ca prețurile să se corecteze și să avem o scădere a lor din cauza diminuării cererii și a posibilităților financiare ale moldovenilor” a declarat expertul imobiliar.