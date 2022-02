Voronin: Băsescu m-a rugat să-i organizez o întâlnire cu Putin

„Băsescu de nenumărate ori m-a rugat pe mine să discut cu Putin, să-l rog să organizeze o vizită oficială a lui Băsescu la Moscova. Cu Putin este foarte simplu de discutat, dar trebuie să înțelegi că, dacă ai adresat întrebarea și nu ai primit un răspuns, a doua oară nu mai are rost să o adresezi, chiar și peste un timp. Eu, la rugămintea lui Băsescu, i-am zis: Vladimir Vladimirovici, invitați-l pe președintele României. El însuși s-a adresat și dorește. Putin a trecut la o altă temă de discuție. Și eu am înțeles că mai mult nu are rost să adresez această întrebare, pentru că nu va fi un răspuns”, a menționat Voronin.