Voronin: Sandu ignoră relația cu Rusia pentru că așa sunt indicațiile din Occident

Vladimir Voronin condamnă modul în care guvernarea PAS și președintele Maia Sandu construiește relația cu Federația Rusă

CHIȘINĂU, 17 feb - Sputnik. Vladimir Voronin a participat la emisiunea „#SputnikTalk” din cadrul Centrului de presă Sputnik Moldova în care a vorbit despre relația dintre Chișinău și Moscova după preluarea puterii de către PAS. Președintele PCRM consideră că în prezent există probleme în dialogul dintre Chișinău și Moscova. Liderul comuniștilor afirmă că Maia Sandu ar trebui să-și revizuiască atitudinea față de relația cu partenerul nostru din Est și a explicat în ce mod ar trebui să poarte un dialog cu Vladimir Putin. Președintele PCRM a atras atenția că Republica Moldova are un acord strategic de prietenie semnat cu Federația Rusă și a declarat că îi este recunoscător lui Vladimir Putin pentru atitudinea sa față de țara noastră. „Noi am semnat în 2001 Acordul strategic de prietenie cu Federația Rusă și în cadrul dezbaterilor eu am avut mai multe întâlniri tete-a-tete cu Vladimir Putin. Eu tot timpul i-am fost recunoscător lui Vladimir Putin pentru că el pe mine m-a înțeles și a fost stipulat în preambulul acordului că Rusia recunoaște integritatea Moldovei în hotarele ei din august 1991”, a spus liderul comuniștilor.Amintim că în luna noiembrie a anului trecut s-au împlinit 20 de ani de la semnarea Tratatului de Prietenie şi Cooperare între Republica Moldova şi Federația Rusă.

