Să achite factura la gaz sau să trateze copiii: Ce alegere a făcut o femeie din Găgăuzia

O femeie cu dizabilități din Găgăuzia, care și-a pierdut soțul într-un accident cumplit, a ajuns în fața unei alegeri: să achite factura la gaz sau să-și trateze copii bolnavi.

CHIȘINĂU, 20 feb - Sputnik. Mariana Tihu este o persoană cunoscută în Ceadîr-Lunga. De mulți ani femeia se implică în activități sociale și sportive, iar dizabilitatea ei congenitală nu o împiedică să participe la concursuri de frumusețe și să apară la posturile de televiziune din țară. Acum un an, soarta i-a trimis femeii o nouă provocare. Ea și-a pierdut soțul într-un accident teribil. Acum, femeia este nevoită să crească doi copii doar din banii obținuți din indemnizații. Majorarea continuă a prețurilor la alimente, îmbrăcăminte, servicii și, cel mai important, la încălzirea pe gaz, este o lovitură puternică asupra bugetului familiei.Decizia de a economisi gazul doar a înrăutățit - din cauza frigului, copiii ei s-au îmbolnăvit. Acum, banii „economisiți” vor fi folosiți pentru procurarea medicamentelor. Așa că femeia nu a mai putut plăti factura la gaz. „Trebuie să cumpăr medicamente copiilor, pentru că sunt mici și se îmbolnăvesc din când în când. Acum vine primăvară și trebuie să le cumpăr încălțăminte și câte o geacă, iar aceasta nu este o plăcere ieftină, toată lumea știe cât de scump este totul acum. Acum se cere ca toții banii pe care îi primesc să-i achit pentru gaz. Ce să fac în continuare? Aceasta este limita pentru mine. Ni se propune să economisim bani, dar cum? Când am primit factura, m-am speriat și am oprit încălzirea, iar copilul meu s-a îmbolnăvit. Ce ar trebui să fac acum? Să economisesc pe sănătatea copiilor? Mai bine opriți încălzirea la Președinție”, a spus femeia. Mariana Tihu nu se consideră o persoană slabă. A reușit să obțină mai multe victorii în competiții sportive, inclusiv internaționale, pentru persoanele cu dizabilități. A câștigat și diverse concursuri de frumusețe. Dar situația socio-economică din Moldova o face să se îndoiască de competența celor care sunt la putere.„Soarta a vrut ca eu mereu să fiu puternică și am făcut față la toate provocările, dar acum, în fața acestei probleme legate de gaz, sunt într-adevăr într-un impas și nu știu cum să ies din el. Mi-am pierdut soțul, care a fost sprijinul meu. Autoritățile nu ne acordă niciun sprijin. Consider că atunci când ocupi o funcție trebuie să fii conștient că îți asumi responsabilitatea pentru cetățeni, pentru prețurile din țară. Alegem oameni la putere pentru a avea sprijin de la ei, ca să ne fie mai ușor să trăim. Dar, de fapt, acum este din ce în ce mai rău”, a conchis Mariana Tihu.În ultimele patru luni, tariful la gaz a crescut de mai bine de trei ori. Totuși, deși, în data de 28 ianuarie ANRE a majorat din nou tariful la gaz, autoritățile au decis ca pentru primii 150 de metri cubi de gaze naturale consumați de consumatorii casnici tariful să rămână neschimbat pentru lunile ianuarie, februarie și martie. Astfel, în urma noilor majorări de tarife la gaz, consumatorii casnici continuă să achite pentru primii 50 de metri cubi - 6,8 lei, iar următorii 100 de metri - 7,9 lei, diferența fiind compensată de către Guvern. Totodată, în cadrul ședinței din 1 februarie a Comisiei pentru Situații Excepționale s-a luat decizia ca Guvernul să compenseze până la 500 de metri cubi pentru consumatorii non-casnici din sectorul privat, ca urmare a majorării tarifelor. Precizăm că și la facturile pentru energia termică Guvernul acordă compensații. Acesta achită 80% din majorarea tarifului, față de 67%, așa cum era până acum, iar compensația este achitată pentru cel mult 1,5 gigacalorii consumate lunar. Astfel, suma compensațiilor oferite de Guvern celor care sunt conectați la încălzirea centralizată este de până la 815 lei.

