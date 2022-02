https://sputnik.md/20220221/sondaj-moldoveni-trai-rau-49142198.html

Sondaj: Cei mai mulți dintre moldoveni cred că vor trăi și mai rău

Sondaj: Cei mai mulți dintre moldoveni cred că vor trăi și mai rău

O mare parte din moldoveni recunosc că trăiesc mult mai rău comparativ cu acum un an și chiar comparativ cu luna iunie a anului trecut

2022-02-21T13:14+0200

2022-02-21T13:14+0200

2022-02-21T14:45+0200

societate

sărăcie

viață

prețuri carburanți

creșterea prețurilor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/0a/48773916_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db98684294b26e7af040df0730547ebf.jpg

CHIȘINĂU, 21 feb – Sputnik. O mare parte dintre moldoveni afirmă că trăiesc mult mai rău comparativ cu acum un an și chiar comparativ cu luna iunie a anului trecut. Potrivit Barometrului socio-politic prezentat de IMAS, 55% din respondenți au declarat că nivelul lor de viață acum este mult mai prost comparativ cu cel de acum un an. Pentru 31% dintre cei chestionați viața nu s-a schimbat esențial și doar 13% au răspuns că viața lor este mult mai bună decât în februarie 2021.Totodată, potrivit sondajului, 27% nu sunt deloc mulțumiți de felul în care trăiesc la moment. A scăzut considerabil și optimismul oamenilor legat de o viață mai bună de acum încolo. La întrebarea cum cred că vor trăi peste un an, 45% dintre moldoveni au răspuns că vor trăi mult mai rău, 18% - aproximativ la fel, iar 25% sunt mai optimiști și cred că viața lor peste un an va fi mult mai bună.În proporție de 52%, oamenii cred că anul 2022 pentru Republica Moldova, în comparație cu 2021, va fi mult mai prost.Potrivit sondajului, principalele trei mari probleme care influențează negativ viața oamenilor sunt legate de resursele financiare.Astfel, la întrebarea care sunt principalele trei probleme cu care se confruntați, 32,9% au spus că sunt afectați de creșterea prețurilor, alte 27% au acuzat probleme financiare, iar 25,9% se plâng de salarii/pensii mici.Din cauza majorării prețului la gaz 28% din respondenți au răspuns că vor fi într-o situație disperată și nu știu dacă vor putea plăti următoarea factură, alte 37% din consumatori au precizat că vor plăti cu dificultate noua factură și că vor limita alte cheltuieli. Doar 7% au menționat că vor plăti la fel de ușor, indiferent de suma din factură.Majoritatea covârșitoare a cetățenilor, în proporție de 81%, au spus că pentru ei vremurile bune nu au pornit, așa cum a promis actuala guvernare în perioada campaniei electorale și așa cum sună și sloganul PAS în campania electorală - Pornim Vremurile Bune.

https://sputnik.md/20220221/uimitor-intampla-pretul-benzina-motorina-49139788.html

https://sputnik.md/20220219/sector-economie-ruine-oua-carne-49068932.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodica Gherciu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

sărăcie, viață, prețuri carburanți, creșterea prețurilor