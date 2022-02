https://sputnik.md/20220221/va-admite-oare-comunitatea-internationala-ca-ucraina-sa-aiba-arme-nucleare-49151368.html

Va admite oare comunitatea internațională ca Ucraina să aibă arme nucleare

Va admite oare comunitatea internațională ca Ucraina să aibă arme nucleare

Turov: liderul ucrainean deja nu mai decide nimic – lucrul acesta îl fac pentru el curatorii din Marea Britanie și SUA.

2022-02-21T17:02+0200

2022-02-21T17:02+0200

2022-02-21T17:02+0200

rusia

ucraina

lugansk

donețk

arme nucleare

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35222741_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_417c5db257e71c7fc8fc33d2dd7e0c25.jpg

CHIȘINĂU, 21 feb – Sputnik. Vicepreședintele Comisiei pentru Afaceri CSI a Dumei de Stat Artiom Turov a vorbit într-un interviu pentru canalul YouTube ”Sputnik în Rusă” despre modul în care este văzută situația din Donbas în Parlamentul rus.Potrivit deputatului, nu este întâmplător faptul că Duma de Stat a adoptat inițiativa cu privire la recunoașterea RPD și RPL anume acum și nu o lună în urmă, nu un an, nu în 2014 când situația era extrem de încordată – genocidul unei părți a populației Ucrainei continuă.„Vedem că din 2015, Kievul oficial nu a făcut nimic pentru a realiza mecanismul Minsk, care a fost elaborat cu meticulozitate și a fost acceptat destul de greu. Practic, toate acele puncte care ar face posibil să se ajungă la pace, la stabilizarea situației din sud-estul Ucrainei, nu au fost îndeplinite. Kievul a făcut tot posibilul pentru a ignora realizarea lor. Iar în ultima perioadă vedem că la linia de contact a fost creată o grupare de luptă, potrivit datelor din diverse surse ea este formată din peste 100 de mii de oameni - aceasta este aproape jumătate din armata ucraineană. Pentru ce?”, se întreabă politicianul.El menționează că acest contingent de la linia de contact este înarmat la maximum - toate acestea constituie ajutorul Marii Britanii și SUA. Ultimele declarații ale lui Zelenski vorbesc despre faptul că Kievul vrea să soluționeze problema Donbasului prin forță. Și evenimentele care au loc acum la Lugansk și Donețk demonstrează clar acest lucru.Deputatul Dumei de Stat a menționat că Rusia s-a pronunțat întotdeauna pentru soluționarea conflictului pe cale diplomatică, pentru respectarea acordurilor de la Minsk. Însă acest lucru nu este văzut din partea Kievului oficial, care nu dorește să soluționeze problemele, să comunice direct cu reprezentanții RPL și RPD, „deși anume aceste părți sunt semnatare ale acordului, părți recunoscute juridic la nivel internațional în cadrul reglementări pașnice”.Artiom Turov a menționat că, în opinia sa, liderul Ucrainei deja nu mai decide nimic – acest lucru îl fac pentru el curatorii occidentali din Marea Britanie și SUA, deoarece „țara este de fapt sub control extern”. Despre aceasta vorbesc și permanentele presupuse datele ale atacului asupra Ucrainei, pe care le numește Occidentul, iar Zelenski încearcă să convingă lumea că nu este așa.„De aceea întregul popor ucrainean este de fapt ostatic al situației, împreună cu conducerea țării sale care este controlată din exterior”, a spus Turov. Politicianul este sigur că, pentru a-și ridica ratingul (iar el este în cădere liberă) și ratingul partidului, Zelenski trebuie întreprindă de urgență niște pași. Și tocmai din această cauză „poate avea loc un conflict groaznic și sângeros”.„Noi vedem și înregistrăm că se trag tiruri la linia de contact din partea Kievului, vedem distrugerea concretă a infrastructurii sociale, moartea oamenilor. Pentru noi este evident ce se întâmplă”, spune politicianul și atrage atenția asupra faptului că de câteva luni s-a creat în mod deliberat un astfel de fundal în jurul Rusiei, astfel încât, în cazul unei agravări a situației în Donbass, anume Rusia să poată fi învinuită pentru tot.„Pentru noi, realizarea acordurilor de la Minsk este cel mai important și mai eficient mecanism”, consideră deputatul Dumei de Stat. - Dar suntem perfect conștienți că Kievul nu va face nimic în această direcție. Acele țări care sunt partenere ale Ucrainei nu doresc să soluționeze această problemă. Evident, ele ar trebui să insiste în primul rând asupra realizării acordurilor, dar, din păcate, vedem o poziție lipsită de verticalitate care este avantajoasă pentru țările occidentale în a folosi Ucraina ca mecanism de descurajare, pentru a crea tensiune în zona noastră de responsabilitate. Ținem minte situația din 2008, când Georgia a atacat Osetia de Sud și doar recunoașterea Osetiei de Sud și Abhaziei a pus capăt acelui conflict”.În ceea ce ține de renunțarea Ucrainei la statutul non-nuclear, despre care a anunțat Vladimir Zelenski, comunitatea internațională nu va accepta așa ceva, este sigur Turov. Mai ales dacă ținem cont de faptul că în ultimii aproximativ douăzeci de ani în Ucraina nu a existat stabilitate în general – ”schimbări permanente ale puterii, al vectorului de dezvoltare, degradarea organelor puterii de stat, a diplomației”.În ceea ce ține de viitorul summit cu participarea liderilor SUA și Rusiei, este important „să fim auziți”, spune el. Politicianul precizează că „de documentele cu privire la garanțiile de securitate nu are nevoie doar de Rusia, de ele au nevoie țările europene, Occidentul comun”. „Dialogul care va avea loc între liderii țărilor noastre este un pas foarte important unul către celălalt”, afirmă Turov.

https://sputnik.md/20220215/duma-putin-recunoasca-republicile-populare-donetk-lugansk-48943307.html

https://sputnik.md/20220220/republica-nerecunoscuta-lungansk-ucrainenii-atac-artilerie-49128452.html

https://sputnik.md/20220220/kiev-retragere-memorandum-budapesta-49113321.html

lugansk

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucraina, lugansk, donețk, arme nucleare