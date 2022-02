Primăvara, mai aproape: Ce mărțișoare neobișnuite poți cumpăra în Capitală

https://sputnik.md/20220222/martisoare-neobisnuite-cumpara-capitala-49148612.html

Mărțișoarele au împânzit Capitala. Zeci de comercianți au ieșit în locurile autorizate de Primărie pentru a vinde mărțișoarele la care au muncit un an întreg.

Mărțișorul este un element autentic al poporului nostru ce vestește sosirea primăverii. An de an, moldovenii își pun în piept acest simbol și îl poartă până la sfârșitul lunii martie.Comercianții din centrul Chișinăului spun că imediat cum se încheie sezonul mărțișorului se apucă de confecționarea altor mărțișoare pentru anul următor. Fiecare meșter gândește conceptul fiecărui model și le confecționează cu multă grijă și iscusință.Potrivit meșterilor, în acest an, prețurile la mărțișoare au rămas neschimbate, deoarece au fost confecționate din materialele cumpărate anterior. Astfel, prețurile variază în funcție de model și mărime. Cele mai mici și simple mărțișoare costă între 1,5 lei și trei lei, iar cele mai sofisticate ajung să coste 100 de lei sau chiar mai mult.Unii comercianți spun că în acest an sunt mai puțin cumpărători și speră că numărul acestora va crește în următoarele zile. Totodată, aceștia spun că de vină s-ar face pandemia, dar și faptul că tradiția treptat se pierde, iar tinerii nu mai promovează acest obicei frumos.Conform tradiției, mărțișorul primit în dar de la o persoană dragă se poartă în piept toată luna martie, după care se pune într-un pom roditor. De asemenea, există credința că dacă îți vei pune o dorință atunci când vei agăța mărțișorul de ramurile pomului, aceasta se va îndeplini.Amintim că în perioada 10 februarie - 10 martie, vânzarea mărțișoarelor și suvenirurilor cu ocazia sărbătorilor de primăvară este permisă în toate sectoarele Chișinăului, în baza avizelor eliberate de municipalitate. Totodată, Primăria supraveghează buna funcționare a spațiilor comerciale în contextul pandemiei COVID-19.

