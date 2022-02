https://sputnik.md/20220223/fost-presedinte-sua-putin-geniu-49227166.html

Trump, despre recunoașterea independenței republicilor Donețk și Lugansk – decizie genială

Trump, despre recunoașterea independenței republicilor Donețk și Lugansk – decizie genială

Fostul președinte al SUA Trump a calificat drept genială decizia lui Putin de a recunoaște RPD și RPL.

2022-02-23T14:54+0200

2022-02-23T14:54+0200

2022-02-23T15:15+0200

donald trump

vladimir putin

nato

ucraina

sua

internațional

rusia

donbas

lugansk

donețk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/17/49235991_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1989a2e4b742bea42bbca30a7d12637c.jpg

CHIȘINĂU, 23 feb – Sputnik. Ex-președintele american Donald Trump a calificat decizia Kremlinului de a recunoaște suveranitatea Republicilor Populare Donețk și Lugansk drept „foarte rezonabilă”. El a vorbit despre aceasta într-un interviu pentru podcast-ului american „The Clay Travis and Buck Sexton Show”.Potrivit politicianului, Rusia s-a dovedit a fi cea mai puternică forță de menținere a păcii în regiune.Când am văzut asta ieri la televizor, am zis: „Este genial”. Putin declară independentă cea mai mare parte a Ucrainei. Oh, este minunat. <...> Și el vrea să fie cel care va menține pacea. Aceasta este cea mai mare forță de menținere a păcii... Am putea-o folosi la granița noastră de sud. Acestea sunt cele mai puternice forțe de menținere a păcii pe care am văzut-o vreodată”, a declarat cel de-al 45-lea președinte al SUA.Trump a mai subliniat că criza ucraineană din timpul președinției sale rămăsese într-o fază mai calmă, inclusiv datorită relației sale cu Vladimir Putin."Acest băiat este extrem de perspicace. <...> L-am cunoscut foarte bine pe Putin. M-am înțeles foarte bine cu el. Mă plăcea. Mi-a plăcut. Știți, vreau să spun că e un tip de caracter! Are mult farmec și multă demnitate. Și în afară de asta își și iubește țara”, a spus Trump.Criza din Ucraina este pentru fostul președinte american o nouă confirmare a justeții politicii promovate de administrația sa, de a retrage SUA din conflictele internaționale și a se ocupa de relansarea suveranistă a economiei americane.În opinia lui Trump, principalul vinovat pentru evoluțiile din regiune este administrația Biden. Trump consideră că ”nu a existat niciun motiv pentru ca să aibă loc această situație care se desfășoară în prezent în Ucraina”, situația fiind agravată de modul în care președintele Biden și partenerii săi au încercat să administreze lucrurilePe 21 februarie, președintele Vladimir Putin a declarat într-un discurs televizat că consideră necesară recunoașterea imediată a suveranității RPL și RPD și a semnat decretele respective. De asemenea, el a dispus să fie asigurată pacea în cele două republici. După cum a explicat șeful statului, el a luat această decizie pentru că cei care au pornit pe calea vărsării de sânge, violenței și fărădelegii nu recunosc nicio altă soluție pentru conflictul din Donbass, cu excepția celei militare. Cu rugămintea privind recunoașterea independenței republicilor s-au adresat liderii acestora.În ultimele săptămâni, situația din Donbas s-a acutizat – Kievul a concentrat pe linia de contact o mare parte din armată și a bombardat milițiile locale, inclusiv din mijlo0ace tehnice interzise. Din cauza pericolului unei invazii în regiune a trupelor regulate ucrainene, în Donbas a început evacuarea populației civile – copii, femei, bătrâni în regiunile din Federația Rusă. A fost anunțată mobilizarea generală.

https://sputnik.md/20220222/nato-si-sua-au-invatat-prost-lectia-evenimentelor-din-2008--medvedev-49176238.html

https://sputnik.md/20220223/casa-alba-a-apreciat-daca-este-posibila-intalnirea-dintre-putin-si-biden-49222977.html

https://sputnik.md/20220223/franta-nu-este-de-acord-cu-biden-in-aprecierea-evenimentelor-din-ucraina-49226356.html

sua

rusia

donbas

lugansk

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donald trump, vladimir putin, nato, ucraina, sua, rusia, donbas, lugansk, donețk