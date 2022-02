https://sputnik.md/20220225/la-ce-sa-ne-asteptam-acum-din-partea-occidentului-49330628.html

La ce să ne așteptăm acum din partea Occidentului

La ce să ne așteptăm acum din partea Occidentului

Președintele SUA - lider NATO -a confirmat că toate activitățile soldaților americani se vor desfășura doar pe teritoriul țărilor NATO

2022-02-25T16:59+0200

2022-02-25T16:59+0200

2022-02-25T16:59+0200

editorialist

nato

sua

sancțiuni

rusia

ucraina

milos zeman

joe biden

nord stream - 2

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/19/49316191_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2c956411f89c3d4cd61ca21fe15c3036.jpg

Încă înainte de începerea operațiunii militare, doar pentru recunoașterea independenței Republicilor Populare Donețk și Lugansk, Rusia s-a ales deja cu un pachet de sancțiuni din partea țărilor occidentale. A fost logic într-un fel. În accepția partenerilor noștri occidentali, Rusia nu ar trebui să-i salveze rușii. Rușii trebui să stea în subsoluri și să moară sub bombe. Și dacă Rusia vine în apărarea lor, atunci ea trebuie pedepsită.De aici și sancțiunile americane împotriva datoriilor suverane rusești, oprirea de către germani a certificării ”Nord Stream – 2” și diversiunile țintite împotriva băncilor și companiilor rusești, una dintre victimele cărora a ajuns brusc chiar și Clubul Sportiv Central al Armatei. Sigur, este corect. „În lume nu există deocamdată echipă mai bună în lume decât CSKA!”Este clar că acum, când armata rusă se ocupă de demilitarizarea acelui adăpost nazist în care s-a transformat fosta RSS Ucraineană, partenerii occidentali sunt și mai revoltați. Larma în mass-media antipropagandă este pur și simplu asurzitoare.„Atac asupra Kievului!”, „Bătălia pentru Cernobîl!” - se pare că nici măcar titlul despre moartea Prințesei Diana nu a fost scris cu litere atât de mare de ziarul britanic Daily Mail. „Apocalipsa acum!” - este britanicul The Sun. "Fără război!" - arde germanul Deutsche Welle.Toate acestea sunt de înțeles, nici nu ne așteptam la altceva. Dar să vedem concret cu ce ne amenință partenerii noștri occidentali pentru că am decis să aducem pacea pe teritoriul fostei Ucraine. În aspect militar - NATO a promis că își va consolida prezența pe flancul estic. În particular, în... România. Pe cuvânt de onoare, nu este o greșeală de tipar. Contingentul alianței va fi sporit în România și, posibil, în Țările Baltice.Bine, bine, dar cum rămâne cu Ucraina? Ah, asta nu. Acolo - nu. Ne pare rău. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Stoltenberg, a declarat oficial: "Nu există forțe NATO pe teritoriul Ucrainei și nici nu există planuri de a le trimite acolo. Susținem Ucraina, dar oferim garanții ferme de securitate doar aliaților NATO".Iată așa. Aliaților - garanții ferme, iar Ucrainei, se pare, nu chiar ferme. Să spunem direct, niște garanții cam slăbuțe. Și atunci de ce atunci a trebuit să fie târâți în NATO, frângând rezistența majorității populației țării? De ce a trebuit să fie duse ”Javeline” acolo, să fie învățați soldați să lupte împotriva rușilor, să li se împartă civililor ”kalașnikov” de lemn, să fie aprinsă ura față de „moscali”? Pentru a-i abandona la primul pericol? Vai, ce urât.Președintele SUA, țară lider NATO, a confirmat și el că toate activitățile soldaților americani se vor desfășura doar pe teritoriul țărilor NATO. În Ucraina nu vor merge.Acum să vedem în aspect economic. Prim-ministrul britanic Boris Johnson a amenințat că va „schilodi economia Rusiei”. Activele VTB tocmai au fost înghețate în Marea Britanie. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis că noile „sancțiuni vor încetini creșterea economică a Rusiei, vor accelera inflația, vor scumpi creditele și vor distruge treptat baza industrială” a țării noastre. Chiar și președintele Cehiei, Milos Zeman – destul de neașteptat – a cerut „izolarea descreieratului” (adică Putin) și deconectarea imediată a Rusiei de la SWIFT.Stăpânul acestor singuri deținători ai adevărului, Joe Biden, tocmai a anunțat noi sancțiuni americane împotriva Rusiei. Patru bănci rusești i-au căzut sub mână, dintre care cea mai mare este VTB. Sunt amenințate tranzacțiile valutare cu dolarul, euro, lira sterlină, yenul. A fost anunțată restricționarea exportului produselor înalt tehnologice în Rusia, ceea ce ar trebui să afecteze complexul militar-industrial rusesc și spațial. Deconectarea de la SWIFT Biden a exclus-o. Deconectarea de la software de asemenea nu a fost anunțată. „De ce nu a fost sancționat Putin?” a strigat jurnalistul după discursul lui Biden. Președintele SUA nu a răspuns.Toate măsurile anunțate, evident, pot fi neplăcute pentru Rusia. Dar ne vor distruge economia? Dar ea a văzut deja atâtea. Din 2014, suntem bombardați non-stop cu sancțiuni, numai ce nu au inventat. Involuntar, s-a creat impresia că și cel mai nou pachet de sancțiuni „cel mai dur” ne-ar fi fost impus chiar și în lipsa unei operațiuni militare. Am fi fost pedepsiți pentru că nu au invadat, i-am înșelat cu perfidie pe partenerii occidentali.Într-o perspectivă scurtă, și refuzul Europei de a cumpăra hidrocarburi, și problemele cu tranzacțiile financiare pot fi destul de neplăcute. Pe termen lung, nu există nicio îndoială că acestea vor duce la diversificarea economiei noastre și la o nouă rundă și mai mare de substituire a importurilor. Toate acestea sunt un motor excelent pentru neo-industrializare. Și da, avem și noi aici active străine, avem ce îngheța.Dar în ceea ce privește partenerii noștri occidentali - în special europeni - aceștia nu doar se împușcă în picior cu aceste sancțiuni. Ei și-au pus pistolul la cap și sunt pe cale să apese pe trăgaci.Dmitri Medvedev le-a promis deja gaz cu două mii de euro. Însă aceasta nu este doar o creștere explozivă a facturilor la servicii comunale și falimentarea masivă a persoanelor fizice. Este și o avalanșă de falimentări ale firmelor și întreprinderilor europene - omorârea efectivă a economiei UE. Deconectarea Rusiei de la tranzacțiile cu dolarul și euro va submina încrederea generală în aceste valute. Renunțarea la exporturi rusești îi va afecta pe producătorii europeni mai grav decât pe cei din Rusia.Europa și SUA nu sunt într-o poziție atât de strălucită încât să încerca să zdrobească economiile altor țări. De-ar supraviețui ei înșiși. Uitați-vă cum a reacționat indicele Dow Jones doar la așteptarea sancțiunilor. A scăzut cu 830 de puncte într-o singură zi. La Nasdaq situația este mai prost astăzi decât era în apogeul crizei financiare din 2008. Acțiunile Meta (ex-Facebook) au scăzut cu 40% de la începutul anului, Netflix - cam la fel, Nvidia și Tesla s-au depreciat cu un sfert, în urma lor Microsoft, Amazon, Alphabet nu-și dau rândul să se rostogolească în prăpastie. Bulele au început să se dezumfle – lucru despre care, apropo, am avertizat cu puțin timp în urmă.Evident, presa occidentală ne asigură că acest lucru are loc din cauza „agresiunii Rusiei”. Dar în realitate piețele sunt scuturate de febră din cauza politicii sinucigașe a sancțiunilor pe care elitele occidentale o anunță cu bucurie. Partenerii occidentali ar putea ajunge cu ușurință până la un colaps al pieței valorilor. Și ce mai sancțiunile atunci?Și Occidentul înțelege perfect toate acestea. Reporterul gazetei The Guardian prezinta un reportaj de la Bruxelles, unde reprezentanții țărilor europene discutau posibilele sancțiuni. Mult haos acolo. Italia, Germania și Cipru se opuneau anumitor sancțiuni. Franța și Germania încetineau procesul, propunând să aștepte ca mai întâi SUA și Marea Britanie să impun sancțiuni. Pe scurt, nimeni nu voia să moară.Pe lângă sancțiunile economice, europenii sunt gata să recurgă la măsuri educaționale cu caracter diplomatic. Tigrii baltici, de exemplu, propun deja să nu li se elibereze vize turistice cetățenilor ruși. Polonia este tot într-acolo.Și cu aceasta, în linii mari, sprijinul pentru Ucraina se epuizează. Dacă privești totul dintr-o parte, aceasta este evident trădare curată. Elitele americane și europene, în mod exemplar, în fața întregii lumi, s-au dezis de junta de la Kiev. Promițându-le naiba știe ce, înțesând țara cu arme letale, ademenindu-i cu visul despre „Abrams” în Piața Roșie, Washington cu sateliți, tehnic și în mod obișnuit, o șterg de pe câmpul de luptă. Afganistanul este puțin, de fapt.Poporul rus nu prea înțelege gradul extrem de furie la care au ajuns elitele occidentale în ultimele zile. De ce se implică în disputa pe care o au slavii între ei, amplifică cu putere ura, nu obosesc să inventeze falsuri? De ce sunt atât de preocupați? Să aibă grijă de treburile lor, iată, cade Doe Jones.Însă problema este aici că sub privirile noastre se prăbușește toată această falsă „edificare a națiunilor” de care s-a ocupat Washingtonul în ultimii treizeci de ani în Europa de Est - din Cehia până în Moldova, din Albania până în Ucraina, pe ruinele Uniunii Sovietice și Tratatului de la Varșovia. Ea a fost înfăptuită cu mâinile unor elite puțin numeroase, extrem de corupte, și realizată împotriva voinței marii majorități a populației. Nimeni nu a ascultat aceasta populație. Ea fost prostită la nesfârșit și ignorat sfidător.Juntele antipopulare din diverse capitale și-au inventat istoria, au vorbit în limbi inexistente, au participat la procesiuni cu torțe, i-au glorificat pe naziști. Popoarele s-au uitat în tăcere la toate acestea, ele nu aveau timp de politică, ele încercau să supraviețuiască. De aici și gustul neplăcut de farsă în toate aceste noi state. În cea mai mare parte, ele au fost create contrar opiniei majorității. Astăzi ele se mai țin doar datorită baionetelor NATO.Secretul lui Polichinelle constă în faptul că popoarele din Europa de Est – contrar părerii conducerii lor de marionete – vor să trăiască în pace și prietenie cu Rusia. Un număr enorm de oameni din aceste teritorii limitrofe se consideră ruși. Și anume asta vedem acum în Ucraina, unde nimeni de fapt nu prea luptă cu armata rusă. Nu avem cu cine să luptăm. Aproape toți acolo sunt oamenii noștri.Militarii ucraineni se predau în masă, iar ministrul Șoigu ordonă să le ofere coridoare de retragere și să-i trateze cu respect. Și asta este corect. Și să nu uităm să le turnăm o supă fierbinte. Pentru că nu există niciun fel de militari ucraineni în natură, există doar ruși simpli, prostiți de propaganda occidentală și de junta de la Kiev.Operațiunea armatei ruse ar putea fi numită drept ”un război de weekend”. Dar în esența, de fapt, acesta nu este niciun fel de război. Aceasta este o misiune clasică de menținere a păcii. Niciun pericol pentru civili, lovituri precise asupra depozitelor de arme, sistemelor de apărare antirachetă și aeroporturilor. Și ceea ce este caracteristic, practic nimeni în Ucraina nu vrea să apere regimul de la Kiev.Artileria rusă distruge astăzi nu numai infrastructura militară de pe teritoriul Ucrainei, ci întreaga idee de anti-Rusie. Acest concept inventat de Washington nu a avut niciodată sprijin real, de masă. Ea era păstrată pentru a fi arătată stăpânilor americani ca pe un decor prost pictat. Acum această decorație este demolată. Iar poporul eliberat al Ucrainei va avea șansa să-și aleagă singur soarta.Acesta este un semnal bun și pentru multe alte țări europene. Merită oare să te spetești pentru juntele tale, care te vor vinde pe tine și copiii tăi la un preț de nimic, la primul semnal al stăpânilor americani? Te vor ruina, îți vor impune idei extrem de dezgustătoare, de ură împotriva oamenilor, iar apoi vor pune la gale un război fără sens, te vor trimite să mori? Libertatea este aproape. Vin ai noștri.

https://sputnik.md/20220224/nato-nu-intentioneaza-sa-trimita-trupe-in-ucraina--49284146.html

https://sputnik.md/20220225/zelenski-ucraina-a-ramas-singura-49313112.html

https://sputnik.md/20220224/rusia-va-suporta-consecintele-pentru-ucraina--biden--49306213.html

https://sputnik.md/20220225/peskov-kremlinul-ucraina-zelenski-statut-neutralitate-49325909.html

https://sputnik.md/20220223/biden-sua-impun-sanctiuni-impotriva-operatorului-nord-stream--2--49252852.html

sua

rusia

ucraina

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, sua, sancțiuni, rusia, ucraina, milos zeman, joe biden, nord stream - 2, vladimir putin