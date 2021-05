Își vor recupera oare agricultorii pagubele de după seceta de anul trecut

Chiar dacă în acest an vremea este favorabilă pentru agricultură, acest lucru nu le va permite fermierilor să-și recupereze pagubele de anul trecut. Asta susțin agricultorii care sunt disperați și spun că vor avea nevoie de câțiva pentru asta.

CHIȘINĂU, 21 mai - Sputnik. Fermierii din Moldova și-au dat întâlnire în cadrul unei adunări generale a Federației Agricultorilor din Moldova pentru a discuta problemele cu care se confruntă ramura, dar și pentru a face bilanțul anului trecut.

Alexei Ivanov este un fermier din satul Mălăești, raionul Orhei. Se ocupă de câteva decenii cu agricultura și deține în jur de 700 de hectare de livezi și culturi de câmp. Bărbatul a declarat pentru Sputnik Moldova că anul 2020 a fost unul greu pentru sectorul agricol și că de 40 de ani de când se ocupă de agricultură el nu a văzut o asemenea secetă precum a fost anul trecut. Fermierul susține că unele culturi au fost compromise în proporție de 100% și că a înregistrat pierderi de trei milioane de lei.

„Compromis 100% a fost porumbul, aproape 95% au fost compromise culturile de toamnă. Am avut puțină floarea-soarelui și puțină rapiță și cam asta-i tot. (…) Prețurile au crescut la grăunțoase, la floarea-soarelui, la rapiță la fel. Ceva, ceva parcă s-a compensat, dar oricum sunt probleme, nu poate să ne acopere toate cheltuielile”, a precizat fermierul din satul Mălăești, Orhei.

Agricultorul susține că în prezent condițiile meteorologice sunt favorabile, iar situația în agricultură în acest an ar putea să se îmbunătățească. Chiar și așa, acest lucru nu le va permite agricultorilor să-și recupereze toate cheltuielile și pagubele obținute anul trecut.

„Anul acesta parcă a început altfel, a mai plouat un pic, parcă situația nu este rea, dar probabil că într-un an nu vom compensa ceea ce am pierdut în anul 2020. Vor fi necesari vreo trei ani ca să ne revenim, nu vom putea nici investi. (...) Cheltuielile sunt foarte mari. Iată, vedeți că prețurile la combustibil cresc, prețurile la îngrășăminte au crescut și, practic, dacă recolta crește, atunci cresc și cheltuielile și practic tot acolo ieșim”, a adăugat fermierul.

Victor Ciobanu din comuna Chioselia, raionul Cantemir, spune că lucrează împreună cu feciorul său, care deține 2,40 de hectare de viță-de-vie, 2,3 hectare de livadă și două hectare de cereale. Sunt producători mici, dar încearcă să se dezvolte, însă problema cea mai mare, spune agricultorul, este că autoritățile nu susțin întreprinderile mici și mijlocii, iar acest lucru creează impedimente pentru dezvoltare.

Bărbatul afirmă că deși a fost secetă, recolta nu a fost compromisă și a reușit să facă un ban. Totuși, o problemă mare este lipsa pieței de desfacere pentru micile întreprinderi deoarece nu au unde să-și vândă marfa și sunt nevoiți să o comercializeze prin intermediari la un preț foarte mic.

„Niște centre de comercializare ar fi bine să fie deschise, unde să te duci și să faci contract și să știi că ai unde vinde producția. Omul trebuie să știe că nu muncește în zadar. (…) Sunt tineri care vor să vină de peste hotare și să facă ceva investiții, dar când vin și văd că nu este nicio susținere, atunci rămân disperați”, a menționat Victor Ciobanu.

Directorul executiv al Federației Agricultorilor din Moldova, Aurelia Bondari, a declarat pentru Sputnik Moldova că membrii Federației au mers la discuții cu autoritățile în speranța că vor fi ajutați agricultorii care au avut de suferit.

„Sectorul duce lipsă de resurse financiare fiindcă anul trecut a fost un an dificil și foarte mulți nu au plătit creditele. Avem și fermieri care au falimentat și au renunțat la agricultură și anul acesta este în consecință un an greu pentru ei. Lucrările de primăvară nu au decurs chiar foarte bine din lipsa resurselor financiare, plus la aceasta s-au mărit și prețurile la carburanți ”, a menționat directorul executiv al Federației Agricultorilor din Moldova.

Bondari afirmă că agricultorii sunt acum în proces de stagnare, iar fondul de subvenționare practic nu mai este din cauza datoriilor neachitate. Mai mult, ea spune că există o doză de pesimism în rândul fermierilor și nu se știe dacă vor fi în acest an investiții în sectorul agricol.

„Compensațiile pentru grupa a doua au fost foarte mici – asta a fost o nereușită. Apoi, situația cu creditarea. Aici totul depinde de sectorul comercial, unele bănci merg la reeșalonare și oferă unele facilități pentru agricultori, alte bănci nu. Aici este o politică foarte individuală din partea băncilor. (…) Mulți fermieri se confruntă cu problema băncilor, cu restituirea creditelor, cu luarea altor credite pentru cheltuieli operaționale”, a precizat Aurelia Bondari.

Directorul executiv al Federației Agricultorilor din Moldova mai spune că anul acesta pare a fi mult mai favorabil decât precedentul, dar totuși ploile abundente din această săptămână au reușit să distrugă unele culturi mai sensibile și acest lucru la fel aduce pagube agricultorilor.

„Aceste ploi pentru anumite sectoare sunt favorabile, pentru altele nu. Încă nu este situația catastrofală, dar o să vedem cum o să continue. Dacă o să fie și luna iunie, precum ne promit, tot atât de ploioasă, atunci sectorul va avea iarăși de suferit”, a conchis Bondari.

