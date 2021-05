Apicultorii moldoveni, la grea încercare: Seceta din 2020 a înjumătățit recolta

Ion Chirilenco din satul Bucuria, raionul Cahul, de mai bine de șase ani, practică apicultura.

Bărbatul a declarat pentru Sputnik Moldova că anul 2020 i-a prejudiciat nu doar pe agricultori, dar și pe apicultori, deoarece lipsa ploilor a afectat și florile care nu au mai dat polen. Apicultorul susține că cel mai mult s-a simțit lipsa florii de salcâm, iar producția de anul trecut a fot practic compromisă.

„Anul trecut a fost greu anume la culesul de salcâm, nu au fost condiții și nici salcâmul nu prea a înflorit. Pot spune că nu a fost roadă și că practic a fost compromisă. La floarea-soarelui, datorită că am menținut familiile puternice, am avut miere de cules. Am avut noroc că în regiunea noastră au mai fost ceva ploi și floarea-soarelui a dat miere”, a menționat apicultorul Ion Chirilenco.

Chirilenco a povestit că a început să se ocupe cu apicultura pe când era încă student în anul întâi. Atunci, tatăl fermierului a cumpărat zece stupi pentru a avea miere pentru consumul în familie, dar peste ceva timp, acest lucru a devenit un hobby al său și acum a ajuns să dețină o sută de familii de albine.

Apicultorul susține că în toți acești ani nu a înregistrat pierderi atât de mari, precum anul trecut. În 2020, bărbatul a reușit să adune trei tone de miere, pe când în alți ani cantitatea era aproape dublă. Chiar și așa, apicultorul speră că mierea de salcâm din acest an îi va putea răscumpăra pierderile de anul trecut.

„Mereu, la început de an sperăm că anul acesta va fi mai bun ca cel precedent. Din câte cunosc, se așteaptă vreme bună și dă Doamne să aveam anul acest miere de salcâm. Cel mai mare profit e anume din această miere, dacă să extragem doar miere polifloră, atunci se acoperă strict doar cheltuielile, dar dacă vom avea miere de salcâm, atunci avem și ceva profit”, a precizat apicultorul.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova