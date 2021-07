Dodon: Guvernul trebuie format până, cel târziu, în august

CHIȘINĂU, 8 iul - Sputnik. Guvernul Republicii Moldova trebuie să fie format până cel târziu la începutul lunii august, nu mai este timp de pierdut. Despre aceasta a anunțat astăzi președintele PSRM, Igor Dodon, într-o conferință de presă la Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a făcut bilanțul campaniei electorale pentru alegerile de duminică.

Potrivit lui Dodon, în viitorul Parlament vor intra două forțe politice care sunt în prezent cele mai puternice în Moldova.

"În parlament ar putea să fie doar două forțe politice. Blocul Comuniștilor și Socialiștilor și cei de dreapta", a spus Dodon.

În context, liderul PSRM a adăugat că blocul creat împreună cu comuniștii este gata să-și asume responsabilitatea pentru formarea urgentă a unui guvern profesionist, iar cele două componente vor continua să coopereze împreună după alegeri.

"Noi vom lua la control situația creșterii prețurilor, așa cum am făcut-o de mai multe ori. Noi suntem gata să luăm în mâini situația și să gestionăm procesele social-economice. Noi avem elaborat programul detaliat care va fi pus în aplicare imediat. Cel puțin la începutul lunii august, trebuie să fie deja format Guvernul, nu avem timp de pierdut", a menționat liderul PSRM.

Igor Dodon a spus ce s-ar putea întâmpla dacă Guvernul nu va fi forma imediat după alegeri.

"În caz dacă președintele țării va bloca din nou procesul politic de formare a unui guvern, atunci în Republica Moldova ar putea fi un dezastru economic și social. Dacă instituția prezidențială va bloca desemnarea unui candidat de către Parlament, pentru că am auzit așa voci, aceasta va duce la dezastru economic-social și responsabilitatea va fi pe umerii doamnei Președinte", susține Dodon.

În cadrul aceleiași conferinței, Vladimir Voronin a spus că reprezentanții și conducerea Blocului a avut multe discuții cu alegătorii din teritoriu.

"Întrebările, speranțele și problemele care au fost spuse în cadrul întâlnirilor cu alegătorii vorbesc despre acea tragedie care are loc în ultimii ani în Republica Moldova. Așa sărăcie cumplită este greu de imaginat în secolul XXI. În așa condiții trăiesc majoritatea cetățenilor. De parcă ultimii 12 ani au trecut pe alături de Moldova noastră. Dimpotrivă, nu am crescut, dar am pierdut ce am avut și obținut", a declarat liderul PCRM.

În timpul campaniei electorale, Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor a organizat peste 20 de mii de întâlniri cu cetățenii.

Amintim că duminică, 11 iulie, au loc alegerile parlamentare anticipate. Oamenii sunt așteptați la urnele de vot pentru a-și alege deputații care îi vor reprezenta în Parlament.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova