Vicepreședintele Comitetului pentru CSI al Dumei de Stat, despre situația de la Varnița

CHIȘINĂU, 11 iul - Sputnik. Nu au fost înregistrate probleme și încălcări la secțiile de votare din Varnița. Anunțul a fost făcut pentru Sputnik Moldova de către vicepreședintele Comitetului pentru CSI al Dumei de Stat Kazbek Taisaev.

"Suntem în Varnița. Situația este calmă, normală. Am fost la secțiile de votare unde munca este perfect organizată, au fost create toate condițiile, astfel încât oamenii să poată veni și să voteze calm. Președinți birourilor electorale sunt foarte competenți... La ora actuală, nu am identificat nicio problemă sau încălcare", a spus Taisaev.

Comentând situația de la secțiile de votare din Copanca și Fârlădeni, interlocutorul a menționat că nu a vizitat aceste birouri electorale.

„Sunt în Varnița, am fost în satele vecine, am fost la Chișinău. Am fost deja la peste zece secții și peste tot situația este calmă și normală. Desigur, aici, la hotar, la alegerile prezidențiale anterioare, au fost oameni care au destabilizat situația. Și acum sunt aici reprezentanții acestor grupuri, dar organele de aplicare a legii le-au blocat foarte competent și nu au permis organizarea provocărilor. Oamenii pot veni în siguranță la secția de votare și pot vota. Până acum, totul este liniștit. Să dea Domnul ca până la sfârșitul zilei totul să continue așa cum este acum", a spus Taisaev.

Un grup mare de observatori din structurile oficiale ale Comunității Statelor Independente se află la Chișinău și monitorizează alegerile parlamentare anticipate.

De menționat că pentru alegerile parlamentare anticipate, CEC a acreditat 2 442 observatori, dintre care 1800 naționali și 642 internaționali. Aceștia reprezintă societatea civilă, organizații internaționale, misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova, guvernele statelor străine, autorități electorale din alte țări, concurenții electorali.

