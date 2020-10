Cu ce cadouri s-a întors Dodon de la întâlnirile cu alegătorii

CHIȘINĂU, 5 oct - Sputnik. Igor Dodon scrie pe pagina sa de Facebook că, după̆ 10 întâlniri care s-au desfășurat în două raioane din regiunea de nord a Republicii Moldova, a revenit acasă "un pic obosit, dar plin de emoții pozitive". Dodon spune că oamenii au participat activ la discuții, i-au pus multe întrebări, la care el le-a oferit răspunsuri detaliate.

După aceste întrevederi, el a constatat că "cetățenii au speranțe și sunt siguri că, în pofida dificultăților provocate de pandemie și de secetă, prin conjugarea eforturilor, vom reuși!".

În finalul mesajului său pe Facebook Igor Dodon vorbește despre merele și florile cu care s-a întors acasă, pe care înțelegem că le-a primit de la oameni darnici, ospitalieri și harnici.

"Mă întorc acasă cu flori pentru soție și mere pentru copii, din livezile de la nordul țarii. Avem o țară frumoasă, cu oameni darnici, ospitalieri și binevoitori. Moldova are viitor!", a scris șeful statului.

Amintim că vineri, 2 octombrie, candidatul pentru fotoliul de președinte Igor Dodon a dat startul campaniei electorale.

Moldova are nevoie de o politică responsabilă, echilibrată, de conducători care au grijă de oameni, a menționat Igor Dodon în discursul său de inaugurare a campaniei.

”Trecem printr-o perioadă dificilă, a fost un mandat destul de dificil. Am dat jos un regim oligarhic în iunie anul trecut, in acest an facem față unei crize fără precedent. Dar în pofida tuturor greutăților, am reușit să menținem stabilitatea”, a subliniat Dodon.

În opinia lui, marea majoritate a cetățenilor își dorește să fie ordine și stabilitate în țară.

