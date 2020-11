Țîcu: "Am votat pentru un stat sigur și bazat pe bunăstare" 

CHIȘINĂU, 1 nov - Sputnik. Candidatul Partidului Unității Naționale, Octavian Țîcu, a fost însoțit la secția de votare de soție și de fiul său.

"Am venit să le spunem cetățenilor că suntem matinali și, în ciuda timpului frumos de toamnă, noi trebuie să venim la vot. Am votat pentru un viitor alături de România, pentru un stat sigur și bazat pe bunăstare. Am văzut provocări la secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului - să nu ne lăsăm provocați și să acționăm vigilenți, căci aceste alegeri sunt o luptă și noi putem demonstra că suntem pentru o reîntregire cu România și Uniunea Europeană. Îndemn tinerii să iasă la vot, locuitorii Chișinăului, și rog și oamenii din sate, diaspora să aibă această determinare dintotdeauna", a declarat Octavian Țîcu.

Până la ora 09:25 au votat 138 851 cetățeni, ceea ce înseamnă 4,97 % din numărul total al alegătorilor. Pentru scrutinul prezidențial din 1 noiembrie au fost formate 2.143 de secții de votare, inclusiv 139 de secții de votare peste hotare. În Registrul de Stat al Alegătorilor sunt înscriși 3.287.140 de cetățeni cu drept de vot, potrivit CEC.

