Deliu a fost la secția de votare: Iată pentru ce a votat

CHIȘINĂU, 1 nov - Sputnik. Candidatul PLDM, Tudor Deliu, a venit la secția de votare după ora 09:00. El a menționat că votează pentru un președinte de care să fie mândri cetățenii.

"Eu am votat pentru un președinte care să reprezinte poporul Republicii Moldova atât în țară, cât și peste hotare. Am votat pentru scoaterea țării din izolare, am votat pentru un președinte care să garanteze suveranitatea, independența și integritatea Republicii Moldova, am votat pentru aceea ca cetățenii să se bucure că au un președinte care să vorbească în numele lor și în voința poporului", a declarat Tudor Deliu.

Până la ora 09:35 au votat 154 709 851 cetățeni, ceea ce înseamnă 5,53% din numărul total al alegătorilor. Pentru scrutinul prezidențial din 1 noiembrie au fost formate 2.143 de secții de votare, inclusiv 139 de secții de votare peste hotare. În Registrul de Stat al Alegătorilor sunt înscriși 3.287.140 de cetățeni cu drept de vot, potrivit CEC.

