Violeta Ivanov: "Puterea este în mâinile cetățenilor"

CHIȘINĂU, 1 nov - Sputnik. Candidatul Partidului Politic Șor, Violeta Ivanov, a votat cu puțin timp în urmă. Ivanov a declarat pe parcursul zilei va fi alături de familia sa, iar seara va merge la birou împreună cu colegii de partid. Ivanov a îndemnat cetățenii să meargă la vot, menționând că puterea este în mâinile oamenilor, iar astăzi au ocazia să decidă viitorul și soarta Republicii Moldova.

"Am votat pentru viitorul Republicii Moldova, pentru o Moldovă prosperă, pentru o Moldovă dezvoltată, cu economie avansată, cu o infrastructură dezvoltată. Am votat pentru copii și nepoții noștri, ca să aibă un trai decent aici, în țară. Am votat pentru pensii și salarii și un trai decent pentru părinții și buneii noștri care le merită, pentru ca satele noastre să prospere, ca oamenii să se bucure de aceleași condiții ca și cei de la oraș, pentru o Moldovă înfloritoare, pentru agricultură dezvoltată așa cum noi merităm", a declarat Violeta Ivanov.

Pentru scrutinul prezidențial din 1 noiembrie au fost formate 2.143 de secții de votare, inclusiv 139 de secții de votare peste hotare. În Registrul de Stat al Alegătorilor sunt înscriși 3.287.140 de cetățeni cu drept de vot, potrivit CEC.

