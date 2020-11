Candidatul Igor Dodon: "Am votat pentru stabilitate în țară"

CHIȘINĂU, 1 nov - Sputnik. Candidatul independent la prezidențiale Igor Dodon a venit la secția de votare împreună cu soția sa, aproape de ora 11:00. El a menționat că a pregătit micul dejun pentru întreaga familie, de asta s-a prezentat mai târziu la scrutin.

Dodon a declarat că a votat pentru stabilitate în țară și dezvoltare economică.

"Am votat pentru echilibru în relațiile cu partenerii externi și sunt ferm convins că majoritatea cetățenilor susțin acest lucru. Eu sunt ferm convins că Moldova, mai mult ca niciodată, are nevoie de stabilitate. Majoritatea cetățenilor pledează pentru liniște și pace. Eu am votat pentru relații bune între toate etniile din Republica Moldova. Mulțumesc cetățenilor care merg la vot, vă îndemn să participăm la vot și să fim activi căci de asta depinde viitorul țării și al copiilor noștri. În pofida timpului de afară, în popor se zice că atunci când plouă este o zi bună. Părinții mei când s-au căsătorit a plouat și au format o familie bună. Eu cred că dacă azi plouă, este o zi bună pentru țară. Să nu vă sperie ploaie și să veniți la urne", a declarat Igor Dodon.

Candidatul Iggor Dodon a menționat că toate măsurile împotriva răspândirii infecției COVID-19 sunt luate, iar cetățenii nu trebuie să aibă frică. El a mai spus că scrutinul se desfășoară în mod democratic.

"Am văzut că nu este organizată transportarea masivă a alegătorilor, așa cum cineva se temea. Da! Au fost unele altercații la Varnița, dar transportarea cu autobuzele nu este. Totul este transparent", a menționat Igor Dodon.

Până acum, toți candidații la funcția de președinte al țării și-au exercitat deja dreptul la vot. Este vorba despre Dorin Chirtoacă, Maia Sandu, Andrei Năstase, Tudor Deliu, Octavian Țîcu, Violeta Ivanov și Renato Usatîi. La fel, la urnele de vot au fost și premierul Ion Chicu, președintele Parlamentului, Zinaida Grceanîi, dar și primarul Capitalei, Ion Ceban.

