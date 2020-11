Primele declarații ale observatorilor: Sunt create toate condițiile pentru votare

CHIȘINĂU, 1 nov – Sputnik. Primele constatări ale observatorilor internaționali au fost făcute publice în cadrul conferinței online din centrul de presă al Sputnik Moldova. Observatorii afirmă că alegerile se desfășoară fără încălcări, în mod calm, în corespundere cu legislația națională și cu normele internaționale.

"În principiu, noi nu am observat nici un fel de încălcări, la secțiile de votare totul era în corespundere cu normele legale. Toate normele impuse de COVID-19 sunt respectate: oamenii poartă mască, mănuși, este respectată distanța socială. Au votat corect, fără niciun fel de nereguli. Voi menționa că secțiile de votare u fost pregătite și cetățenii – organizați", a declarat adjunctul președintelui Parlamentului Republicii Azerbaidjan, șeful comisiei pentru sport și tineret a forului legislativ azer, Adili Abîș oglî Aliev.

La rândul lui, adjunctul președintelui Secretariatului Consiliului Adunării Interparlamentare a CSI, directorul Institutului Internațional de dezvoltare a Democrației și a Parlamentarismului a CSI, Ivan Mușket, a menționat că sarcina misiunii de observare este să aprecieze modul în care se desfășoară alegerile, ce se întâmplă în secțiile de votare, dacă sunt încălcări și cum acestea sun documentate, dacă existe devieri de la standardele internaționale.

"Și, cel mai important, sănătatea oamenilor, mai exact – măsurile anti-COVID luate de autorități, cum sunt ele respectate", a declarat Ivan Mușket.

Potrivit lui, în echipa internațională în care el activează și care monitorizează alegerile sunt acreditați 43 de observatori din cadrul a șapte state ale CSI, ei fiind membri ai Adunării Interparlamentare a acestei organizații.

"În cadrul misiunii noastre de observare, noi am vizitat o multe secții e votare, inclusiv, în ajun am fost în Găgăuzia și am văzut cum se desfășoară pregătirea de alegeri. Astăzi dimineață prezența la vot la secțiile pe care noi le-am vizitat era slabă. Dar cred că va crește", a spus Mușket.

