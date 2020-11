Igor Dodon a enunțat 10 blocuri de probleme ale Moldovei

CHIȘINĂU, 3 nov – Sputnik. Președintele în exercițiu Igor Dodon, care candidează pentru un nou mandat prezidențial, a enunțat astăzi, la un briefing, 10 blocuri de probleme sau 10 domenii sensibile asupra cărora și-a exprimat viziunea și modul în care le va soluționa. Concomitent, Igor Dodon a făcut o paralelă cu declarațiile făcute de Maia Sandu sau viziunile demonstrate de aceasta pe fiecare dintre cele 10 puncte.

Primul bloc la care s-a referit Igor Dodon a ținut de pandemia cu COVID-19 și sănătatea publică. În opinia sa, actuala guvernare gestionează bine și ține sub control criza provocată de pandemie. Între altele, guvernarea „a stopat procesul de închidere a spitalelor, a majorat salariile la medici”, a spus el. Igor Dodon a întrebat retoric „ce a făcut Guvernul Maiei Sandu pentru a pregăti țara” de o asemenea eventuală pandemie, spunând că guvernul condus de aceasta a lăsat spitalele fără medicamente și cu o altă serie de probleme.

Al doilea bloc enunțat de Igor Dodon a fost „situația socială”. „Noi am achitat pensiile, salariile. Am găsit peste 400 de milioane de lei pentru medici, 300 de milioane de lei pentru educație”, a spus între altele Igor Dodon. Președintele a menționat că Maia Sandu a blocat procedura de indexare a pensiei de două ori pe an. „Noi am reușit. Fără Harvard și fără populism”. Igor Dodon a spus că un subiect important și sensibil rămâne a fi vârsta de pensionare și a promis să revină la chestiunea reducerii vârstei-standard de pensionare.

„Ce facem cu școlile, cu educația?” a fost un al treilea bloc de probleme la care s-a referit Igor Dodon. În opinia sa, în fiecare sat trebuie să existe câte o școală.

„Cine a închis școlile în peste 180 de sate? Maia Sandu. Noi anul acesta am transferat peste 300 de milioane de lei autorităților locale pentru a nu închide școlile în sate. Ce se va întâmpla în cazul venirii Maiei Sandu la guvernare? Închiderea școlilor”, a spus Igor Dodon.

În continuare, șeful statului s-a referit la blocul de probleme din economie.

Președintele a apreciat că „Maia Sandu propune să stăm cu mâna întinsă la europeni și Occident pentru credit”.

„Da, noi avem nevoie de împrumut, dar nu pentru consum, ci pentru dezvoltarea economiei”, a spus Igor Dodon. În opinia sa, Maia Sandu ar intenționa „să aducă consorțiile internaționale și să distrugă producătorul autohton”. În același context, președintele a avut o serie de reproșuri la adresa Maiei Sandu, inclusiv faptul că „a înghețat reparația drumurilor în august 2019, spunând că e criză”.

„Ce face Maia Sandu? Numește Rusia agresor, dușman al Republicii Moldova”, a mai spus Igor Dodon.

Dacă Maia Sandu ar deveni președinte, exporturile moldovenești către Rusia ar intra în blocaj, a apreciat șeful statului. „Cum va negocia cu cei pe care-i numește „agresori”?”, a întrebat Igor Dodon.

În 2019, aproximativ 240 de tone de mere au exportat în Rusia producătorii din nord și „merele n-au înghețat pe câmp, ca pe timpul Maiei Sandu”, a adăugat președintele Dodon.

Facilitățile de export în Rusia, negociate de actuala guvernare de la Chișinău, expriră la începutul anului 2021, a subliniat Igor Dodoon.

În opinia șefului statului, actuala guvernare a gestionat cu responsabilitate și impactul secetei pentru agricultură din 2020, acordându-le producătorilor agricoli afectați compensații în valoare de 300 de milioane de lei. „Ce-a făcut Maia Sandu, când trebuia să dea 20 de milioane de lei celor afectați de grindină?”, a întrebat președintele.

Igor Dodon a spus că „Maia Sandu președinte” ar însemna „instabilitate și haos”.

Șeful statului s-a referit și la reforma administrativă. „Se discută foarte mult că trebuie lichidate raioanele. Vă promit că nu voi accepta lichidarea raioanelor și primăriilor”, a declarat Igor Dodon.

El a adăugat că „Maia Sandu și „consilierul” ei actual Ion Sturza, ex-premier, au făcut această reformă” acum 20 de ani, când au fost create județele, dar respectiva structură administrativ-teritorială n-a fost eficientă, revenindu-se ulterior la raioane.

Alt subiect sensibil menționat de Igor Dodon la (punctul/blocul 6) a fost statalitatea Republicii Moldova.

„Statalitatea este pentru mine o prioritate. Eu sunt pentru statalitatea Republicii Moldova. Eu nu voi permite să închinăm țara rușilor sau românilor. Frate – frate, dar fiecare stăpân la el acasă. Și mă refer și la frații români, și la frații ruși”, a declarat Igor Dodon.

Președintele Dodon a spus că „nu crede că este bine ca președintele să fie cetățean al altui stat”, făcând din nou referire la Maia Sandu. „De ce să devină președinte? Ca să lichideze statalitatea?”, a întrebat Igor Dodon.

„Iar contracandidatul meu declară că, dacă ar fi referendum, ea ar vota pentru unire și lichidarea statatalității Republicii Moldova”, a menționat șeful statului.

La „blocul 7”, Igor Dodon s-a referit la „tradițiile noastre”. El a spus că tradițiile, valorile, credința creștină trebuie păstrate. Igor Dodon a spus că el face parte din Biserica Ortodoxă și merge la slujbele ortodoxe, dar în calitate de președinte este apărător al tuturor cultelor. Șeful statului a spus că el susține „familia tradițională”.

„Eu nu particip la marșurile gay, cum a participat Maia Sandu în uiltimii ani”, a spus Igor Dodon.

În continuare, la ultimele trei blocuri de probleme și aspecte sensibile, Igor Dodon s-a referit la relațiile interetnice și statutul limbii ruse în Republica Moldova, la semnificația zilelor de 9 mai și 23 august.

Șeful statului a menționat că „avem valori care ne țin împreună, indiferent de naționalitate”.

„Limba rusă a fost mereu limbă de comunicare interetnică”, a adăugat președintele.

„Nu trebuie împărțițiți cetățenii pe naționalități și numiți separatiști cei din Transnistria sau Găgăuzia, cum face Maia Sandu”, a spus Igor Dodon. În opinia sa, cu asemenea declarații, „Maia Sandu poate destabiliza sitiuația”.

„Eu mă consider urmaș al învingătorilor. 9 Mai este Ziua Victoriei, iar 23 august este ziua eliberării Moldovei de sub ocupația fascistă”, a mai declarat Igor Dodon.

El a apreciat că Maia Sandu nu va permite participarea militarilor moldoveni la paradele de Ziua Victoriei de la Moscova.

Igor Dodon i-a îndemnat pe cetățeni „să analizeze toate riscurile legate de această temă”.

Pe 15 noiembrie va avea loc turul doi al alegerilor prezidențiale, la care competiția pentru funcția de președinte al Republicii Moldova se va da între Igor Dodon și Maia Sandu, care a acumulat cele mai multe voturi în tutul întâi, din 1 noiembrie.

