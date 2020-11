Dodon îndeamnă oamenii să nu creadă în promisiuni deșarte

CHIȘINĂU, 12 nov - Sputnik. Candidatul independent, Igor Dodon, a fost întrebat de expertul în economie Veaceslav Ioniță despre majorarea pensiilor. Dodon a îndemnat cetățenii să fie atenți, fiindcă în campania electorală li se promit pensii minime de 2 mii de lei, însă acest lucru nu este real.

”La momentul actual pensia medie este de 2 022 de lei, cea minimă 1 143 de lei, iar pentru a majora pensia la peste 2 mii de lei ne trebuie în medie cel puțin câte o mie de lei la fiecare pensionar lunar. Avem aproape 700 de mii de pensionari și ne trebuie 7 miliarde de lei cel puțin ca noi să acordăm acești bani. Trebuie să ne gândim dacă e real. Evident că acești bani nu pot fi luați din credite, că atunci intrăm într-o gaură și mai neagră, de aceea acești bani trebuie luați în formă de impozite. Cei care promit acum 2 mii de lei pensia minimă spun minciuni! Ei nici nu știu cifrele. Eu știu că noi putem oferi anul viitor 1500-2000 de lei suportul în ianuarie, mai știu că putem face indexare cu 10%, doar la pensiile mici, nu la cele mari. Asta e realitatea în prezent”, a declarat Igor Dodon.

Candidatul independent a vorbit despre cum trebuie dezvoltată economia țării, astfel încât statul să poată oferi pensii mai mari.

”Trebuie să promovăm produsele noastre, nu să le importăm pe cele care deja le producem aici. Să promovăm piața internă, iar inițiativa mea în acest sens de asigurare a cel puțin 50% din rafturile magazinelor cu produse autohtone se află în lectura a doua și voi insista să fie votată de Parlament. Este unica soluție. Noi am distrus în 29 de ani economia, agricultura, iar acum trebuie să creăm condiții pentru locuri de muncă. Nu pot 680 de mii de angajați, care achită impozite lunar, să întrețină 700 de mii de pensionari și 800 de mii de copii până la 18 ani”.

Igor Dodon a mai fost întrebat cum are de gând să determine tinerii să rămână în țară, întrucât numărul celor plecați va fi mai mare în următorii ani decât a celor care vor fi acasă.

”Cea mai mare problemă în prezent este depopularea țării. Noi în 29 de ani am pierdut o treime din populație și indiferent de culoarea celor care vor fi la guvernare - roșii, galbeni sau albaștri, aceasta va fi problema numărul unu. În ultimii 20 de ani, 92 de mii de cetățeni au plecat complet, s-au stabilit cu traiul peste hotare. 92 de mii de mii de oameni are exact raionul Soroca. Noi am pierdut practic un raion întreg. Din 2011 până în 2014 s-a dublat numărul celor care au plecat. E tragedia noastră. Trebuie să facem două lucruri importante ca să oprim tinerii în țară: 1 - să-i motivăm să nu mai plece prin studii de calitate, loc de muncă și să aibă loc de trai și 2 - să-i întoarcem în țară pe cei plecați prin programe atractive, ca să-și poată lansa afaceri”, a spus Igor Dodon.

În această seară, la postul public de televiziune au avut loc dezbateri electorale, la care a participat doar Igor Dodon. Deși anterior Maia Sandu și-a anunțat intenția de a participa, ulterior a renunțat la idee.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova