Atenție: În Italia s-au schimbat adresele unor secții de vot

CHIȘINĂU, 13 nov - Sputnik. Ambasada Republicii Moldova în Italia anunță că moldovenii vor putea vota la cele 30 de secții de vot ce vor fi deschise în data de 15 noiembrie. Patru secții de votare și-au schimbat adresele. Mai jos vedeți despre care secții este vorba:

1/380 Milano, Via Tortona 27

1/369 Parma, Via Bizzozzero, 13, Parco Bizzozzero

1/376 Verona, Piazzale Olimpia, 3

1/367 Bologna, Via del Pilastro 2, Hotel Savoia

Lista cu toate secțiile de votare din Italia:

© Photo : Facebook / Ambasada Republicii Moldova în Italia Adresele celor 30 de secții de votare ce vor fi deschise pe 15 noiembrie 2020 în Italia

Ambasada Republicii Moldova în Italia roagă alegătorii să păstreze distanța socială, atunci când formează cozi, și să respecte toate normele sanitare impuse de autoritățile italiene.

Toate cele 30 de secții de votare vor fi deschise între orele 07.00-21.00

Totuși, moldovenii care vor să voteze vor trebui să se conformeze prevederilor Decretului Consiliului de Miniștri al Italiei din 03 noiembrie 2020, stabilite pentru zonele de securitate sanitară.Astfel, în regiunile din zona „galbenă” este permisă deplasarea pe timp de zi, fiind interzisă în intervalul de timp 22.00-05.00.

Pentru regiunile din zona roșie și zona portocalie, deplasarea se va face în baza unei autocertificări care poate fi descărcată accesând link-ul:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf?fbclid=IwAR0hzacWgMJ27eVXi3OfcFjERWASyxrL4zdhiaiv84i3ENXvgVCd54tDa-4

ATENȚIE! Autocertificarea este documentul care vă permite accesul la secțiile de vot în regiunile cu risc sporit de securitate sanitară. Nu uitați să o descărcați și să o aveți completată, indicând drept motiv de deplasare participarea la alegeri. Autocertificarea este singurul document legal de circulație.

