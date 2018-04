Omenirea este la un pas de războiul total

BUCUREȘTI, 11 apr — Sputnik, Dragoș Dumitriu. Agențiile internaționale au transmis o veste cu o încărcătură deosebită: Franţa şi Statele Unite au acuzat luni Rusia pentru presupusele atacuri chimice din oraşul Douma din Siria — iar asta nu oriunde, ci chiar în faţa Consiliului de Securitate al ONU.

Cele două puteri nucleare susţinân că "Moscova nu putea ignora bombardamentele aeriene ale regimului Bashar Al-Assad".

"Sprijinul militar rus şi iranian este prezent pe teren şi la toate eşaloanele aparatului de război sirian şi niciun avion sirian nu decolează fără ca aliatul rus să fie informat", a spus ambasadorul francez la ONU, François Delattre.

Apoi, Delattre a completat cu un atac direct la Rusia, fără a ține seama de dreptul internațional sau despre necesitatea existenței unui fundament, a unui probatoriu.

"La 7 aprilie, în momentul în care a avut loc al doilea atac chimic la Douma, avioane ruse au participat şi la operaţiuni aeriene în regiunea Damascului", spune ambasadorul, atacurile de la 7 aprilie au avut loc fie cu acordul tacit sau explicit al Rusiei, fie fără ştirea acesteia şi în pofida prezenţei sale militare".

Nu ştiu "care dintre cele două derive este cea mai alarmantă pentru securitatea noastră colectivă", a adăugat francezul, care aprecizat însă că "Nu există nicio îndoială asupra autorilor acestui nou atac".

În aceeași reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate, reprezentanta SUA la ONU, Nikki Haley, a implicat, pe lângă Rusia, şi Iranul.

"Responsabili ruşi sunt pe teren ajutând direct campaniile regimului, iar forţele iraniene fac frecvent treburile murdare", a declarat ambasadoarea, subliniind că atunci când "regimul militar sirian bombardează civili, face aceasta cu ajutorul Rusiei".

Rusia şi Iranul au consilieri militari la bazele aeriene ale regimului Al-Assad şi în centrele de operaţiuni, a mai spus ambasadoarea americană.

Acuzația privind armele chimice este o constantă a politicii Occidentale privind Siria și Orientul islamic, în general. În baza aceleași acuzații a fost atacat și ocupat Irak-ul, ulterior comunitatea internațională recunoscând falsitatea "probelor" prezentat de SUA.

În cazul de față, Damasc-ul neagă folosirea oricăror arme chimice, iar până acum Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice nu a descoperit că Siria ar mai avea arsenal chimic.

Rusia a dezminţit că regimul sirian ar fi recurs la arme chimice în bombardamentul de la Douma, iar experţii ruşi au făcut prelevări pe teren, negăsind urme care să confirme un asemenea atac. Probele și rezultatele cercetărilor au fost prezentate în ța Consiliului de Securitate, transmite Agerpres.