Economie cu ușile larg deschise: Moldova și Turcia, doi ani de liber schimb

CHIȘINĂU, 2 nov - Sputnik, Cezar Salagor. Joi s-au împlinit doi ani de la intrarea în vigoare a Acordului de liber-schimb dintre țara noastră și Turcia.

Astfel, odată cu intrarea în vigoare a acordului, producătorii agricoli autohtoni pot exporta pe piața turcă fără să achite taxa vamală MFN în cadrul anumitor contingente tarifare pentru un șir de produse agricole și agro-alimentare (lapte acru, unt, ouă de păsări, prune, boabe de soia, semințe de rapiţă, produse de brutărie, sucuri de fructe, vinuri efervescente, distilate de vin). Pentru așa produse agricole precum orzul, semințele de floarea – soarelui, uleiul brut, uleiul de seminţe de floarea soarelui, concesiile sunt acordate în limita unei perioade.

La rândul său, Republica Moldova a anulat taxa vamală MFN în cadrul anumitor contingente tarifare pentru unele produse sensibile (legume și fructe), însă doar în limita unei anumite perioade pe parcursul anului (în afara sezonului) inclusiv pentru roșii, în stare proaspătă şi refrigerată, pere, gutui, caise, vişine, piersici, nectarine, prune, căpșuni şi fragi.

2017

Ulterior, autoritățile au convenit extinderea Acordului de Comerț Liber și asupra serviciilor, fapt care ar deschide noi oportunități investiționale și de comerț între cele două state. În mai 2017, Ministrul turc al Economiei a anunțat că autoritățile de la Ankara au luat decizia de a majora cotele exporturilor de mărfuri moldovenești pe piața turcă la diferite categorii, inclusiv la vin de la 2 până la 20 de mii de hectolitri și au solicitat suportul autorităților de la Chișinău în deschiderea în țara noastră a filialei unei bănci din Turcia, care ar ”ușura antreprenorii turci în implementarea proiectelor investiționale din țara noastră”.

© Sputnik / Miroslav Rotari Relațiile dintre Moldova și Turcia au atins un nou nivel strategic

2018

Pe 18 octombrie 2018, Moldova și Turcia au semnat Acordul de amendare a Acordului cu privire la transportul rutier internațional. Documentul a fost semnat în cadrul vizitei oficiale a președintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, în Republica Moldova.

Președintele turc, Recep Tayyp Erdogan, a anunțat în cadrul conferinței de presă, susținută cu prilejul semnării declarației comune de cooperare strategică între Republica Turcia și Republica Moldova, că ”în cel mai scurt timp, una sau poate chiar ambele bănci își vor deschide sucursale în Republica Moldova”.

Impactul asupra economiei Moldovenești

Unii experți sunt de părere că relațiile moldo-turce sunt foarte importante și că economia Moldovei ar avea de câștigat de pe urma investițiilor turcești.

Republica Moldova nu poate neglija un asemenea actor regional important pentru că este o realitate obiectivă și nimeni nu poate să o ignore.

”Turcia este o țară care are un PIB sub un trilion de dolari. Economia Turciei este cam 70 la sută din economia Federației Ruse", a declarat expertul economic Roman Chirică, precizând că la ora actuală Moldova are peste 65 de acorduri de cooperare reciprocă cu Turcia.

Potrivit lui Chirică, Turcia se află pe poziția a treia cu circa 11 la sută din toate investițiile în Moldova și cu 1200 de întreprinderi mixte sau totalmente turcești.

În același timp alții sunt de părere că acordurile de liber-schimb vor afecta foarte puternic economia firavă a Moldovei.

”Se va produce o hemoragie a forței de muncă și un val migraționist foarte puternic, care există deja și se va accentua, iar investițiile străine vor fi minime sau vor fi în domeniile care vor folosi doar mâna de muncă ieftină, exact așa cum se întâmplă în țările din lumea a treia. Nici nu se pune problema de o dezvoltare", consideră criticului social Ovidiu Hurduzeu, precizând că o cale de alternativă pentru economia moldovenească ar fi dezvoltarea prin forțe proprii, prin dezvoltarea pieței naționale și locale.

Volumul comerțului exterior al Republicii Moldova cu Republica Turcia, în perioada ianuarie – august 2018 a înregistrat suma de 271 milioane de dolari, ceea ce reprezintă +7,2% în comparație cu aceeași perioadă a anului 2017. În anul 2017, volumul comerțului exterior al Moldovei cu Turcia, a înregistrat suma de 408,4 milioane USD, +22,47% în comparație cu anul 2016. După valoarea schimburilor comerciale în perioada respectivă, Turcia se clasează pe locul 7 printre principalele țări partenere la nivel mondial, deținând o pondere de peste 5% în comerțul total al Republicii Moldova. În Republica Moldova activează 1314 de întreprinderi cu capital turcesc, investițiile în capitalul social însumând 473 milioane lei (aproximativ 27,8 milioane USD). Până în prezent între Republica Moldova și Republica Turcia au fost semnate 62 de acorduri bilaterale.