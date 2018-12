România își face mea culpa în fața Republicii Moldova

CHIȘINĂU, 12 dec – Sputnik. România poartă întreaga vină pentru faptul că gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău nu este construit în termenele stabilite. Declarația îi aparține fostului premier al României Victor Ponta și a fost făcută în cadrul unei emisiuni la un post de televiziune din Chișinău.

”Am ajuns la Ungheni, am obținut Acordul cu BERD-ul pentru finanțare. S-au mișcat lucrurile mult mai greu în 2016-2017, din vina României, nu din vina Moldovei că și noi la București schimbăm guverne, o luăm de la capăt”, a declarat politicianul.

Ponta susține că, la etapa actuală, au fost semnate toate contractele pentru proiectare și execuție, astfel încât proiectul să fie finalizat cât mai repede.

”În sfârșit s-au semnat toate contractele pentru proiectare și execuție și sper cât mai repede, nu să mai treacă 10 ani, aici în Chișinău să aveți posibilitatea dacă nu vine gaz din Est, să vină gaz din Vest”, a declarat fostul premier al României.

Ponta susține că Republica Moldova trebuie să aibă gaz din două surse, astfel încât țara să aibă posibilitatea să procure gazul natural de acolo de unde este mai ieftin.

”Nu am spus niciodată că Moldova trebuie să ia gaz doar din România. Trebuie să-l ia de unde este mai ieftin, de unde e mai sigur. Dacă gazul e mai ieftin din Rusia, îl iei de acolo”, a spus fostul premier de la București.

Ultimele discuții dintre autoritățile moldovene și cele române despre gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău au avut loc la sfârșitul lunii noiembrie, în cadrul vizitei premierului Pavel Filip la București, unde s-a desfășurat ședința comună a celor două guverne. La 22 noiembrie, la București, premierul Pavel Filip discuta cu omologul său român, Viorica Dăncilă, despre necesitatea lansării celei de-a doua etape de construcție a gazoductului Ungheni-Chișinău.

Inițial, finalizarea lucrărilor de construcție a gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău era preconizată pentru sfârșitul anului 2018. Ulterior, ministrul moldovean al Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a declarat că tronsonul Ungheni-Chișinău ar urma să devină funcțional la sfârșitul anului 2019.

Reprezentanții Transgaz, de asemenea, au anunțat că termenul de finalizare a conductei Ungheni-Chișinău este decembrie 2019. Potrivit lor, proiectul Ungheni - Chișinău reprezintă o importantă investiție pentru creșterea securității energetice a Republicii Moldova, pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a celei mai mari zone de consum din Republica Moldova, municipiul Chișinău.

Entuziasm urmat de decepție

Gazoductului Iaşi-Ungheni a fost dat în exploatare cu mare fast pe 27 august 2014, când în Republica Moldova este sărbătorită Ziua Independenței. La eveniment au participat comisarului european pentru Energie de atunci, Günther Oettinger, prim-ministrul României, Victor Ponta, premierul Republicii Moldova la acea vreme, Iurie Leancă, și ministrul Economiei.

Proiectul “Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova pe direcţia Iaşi – Ungheni” a fost implementat prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 şi a constat în realizarea unei conducte de transport cu diametrul de 500 mm, având drept componente principale - firul terestru pe teritoriul României cu lungimea de 32 km, subtraversarea râului Prut (fir principal şi fir de rezervă) de 736 metri, firul terestru pe teritoriul Republicii Moldova – 11 km şi staţia de măsurare gaze amplasată pe teritoriul Republicii Moldova.

Construcția conductei de gaz Iași-Ungheni a costat 26 milioane de euro, dintre care 7 milioane au fost oferite sub formă de grant de Uniunea Europeană. Gazoductul are lungimea de 43,2 km și capacitatea de 1,5 miliarde de metri cubi pe an.

Următoarea etapă a proiectului este construcţia conductei Ungheni-Chişinău pe teritoriul Republicii Moldova şi a gazoductului Oneşti-Leţcani cu Staţia de Comprimare a gazelor pe teritoriul României.

Țevile ruginesc din cauza lipsei gazului

Importul gazelor naturale din România prin intermediul gazoductului Iași – Ungheni a început în martie 2015. Conform contractului semnat, pe parcursul anului 2015 în Republica Moldova urma să fie livrat peste un milion de metri cubi de gaze, la un preț de 1010 lei românești pentru 1000 metri cubi.

În anul 2017, România nu mai livrează gaz natural în Republica Moldova. Ministrul Economiei de la acea vreme, Octavian Calmâc, declara în Parlament că în 2017 nu a fost semnat un contract de livrare a gazului din România”.

În anul 2016, Moldova a importat din România 1,2 milioane de metri cubi de gaze naturale.

Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniţă, a declarat în cadrul unei prime conferinţe de presă la Chişinău, când și-a preluat mandatul, că gazoductul Iaşi-Ungheni are mai mult o menire politică, decât economică.

Potrivit lui Ioniţă, pentru ca proiectul să fie îndreptățit economic, gazoductul va trebui extins în continuare.

„Trebuie extinsă conducta de la Ungheni la Chişinău şi instalate staţiile de comprimare a gazului ca să fie asiguraţi parametrii tehnici prin care, cu adevărat, acest gazoduct să poată prezenta o adevărată alternativă tehnică energetică”, a declarat ambasadorul României la Chişinău.