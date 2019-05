Statistici dubioase și afaceri la negru în turismul moldovenesc

CHIȘINĂU, 28 mai - Sputnik, Sergiu Praporșcic. Recent Biroul Național de Statistică (BNM) a publicat raportul "Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2019", în care constată că, "în ianuarie-martie 2019, agențiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 38,3 mii de turiști și excursioniști, cu 7,3% mai mult decât în perioada corespunzătoare din anul 2018". Statisticienii afirmă că "majorarea numărului de turiști şi excursioniști a fost condiționată de creșterea numărului de participanți la turismul intern (+63%) și turismul receptor (+7,9%). Totodată, s-a redus numărul de participanți la turismul emițător (-5%)", afirmă angajații BNS.

Dacă ar fi să judecăm după aceste cifre situația din domeniul turismului, ar trebui să înțelegem că în ultimele luni acest domeniu a cunoscut o creștere majoră, o dezvoltare nemaipomenită a acestui domeniu, că brusc moldovenii au devenit extrem de patrioți și de iubitori al patrimoniului istoric, cultural, arhitectural, spiritual al țării lor și, mai ales, foarte conștienți de faptul că este extrem de important să practici turismul intern, eventual în detrimentul celui extern, ca să contribui, inclusiv personal, la dezvoltarea economică a țării.

Adevărul este cu totul altul, iar tendința raportată de BNS nu reflectă situația reală din domeniul turismului, care nu poate fi exprimată doar de niște cifre raportate statisticienilor de agențiile de turism şi turoperatori.

Acest lucru ni-l confirmă și fostul director general al Agenției Turismului din Republica Moldova Stanislav Rusu.

Statistici calculate în baza unor formule învechite din perioada sovietică

Stanislav Rusu spune că problema constă în faptul că BNM are o metodă de calcul învechită.

"Noi, cei din industria turismului, suntem nevoiți să operăm cu datele raportate de către Biroul Național de Statistică, care, la rândul lui, culege aceste date de la agențiile de turism și turoperatori. Doar 10-15 la sută din datele raportate reflectă situația din piața turistică a Republicii Moldova. Această eroare masivă se datorează faptului că noi încă mai calculăm aceste date statistice în baza unor formule învechite din perioada Uniunii Sovietice", afirmă Stanislav Rusu.

Expertul a spus că în perioada în care s-a aflat la conducerea Agenției Turismului, a inițiat un proces anevoios ca să alinieze Republica Moldova la standardele europene și internaționale de calculare a numărului turiștilor după o metodologie mai avansată. Și anume evidența turiștilor urma să fie efectuată prin implementarea Contului Satelit în Turism - o metodologie statistică care este aplicată în majoritatea statelor lumii. Însă proiectul de lege care prevedea acest lucru a fost blocat în Parlament, dar ulterior a fost și retras. În felul acesta, spune Stanislav Rusu, "din păcate, astăzi operăm cu aceste date care nu reflectă situația reală pe piață".

Numărul participanților la turismul intern a crescut cu 63% doar la agențiile de turism, iar această cifră în niciun caz nu poate fi atribuită totalmente turismului intern moldovenesc, deoarece moldovenii călătoresc prin țară pe cont propriu.

Rusu afirmă că această creștere a numărului celor care practică turismul intern este una care nu corespunde realității. Iată de ce.

"În primul rând, pentru că cetățenii moldoveni, atunci când decid să organizeze o excursie sau să viziteze un obiectiv turistic, rar când apelează la serviciile agențiilor de turism. Asta pentru că avem o țară mică, totul este compact, avem multe rude. Așa că urcăm cu familia în mașină și mergem să vizităm obiectivele care ne interesează. În felul acesta, toți cei care organizează excursii pe cont propriu nu se regăsesc în acest raport statistic, fiindcă Biroul Național de Statistică colectează datele doar de la agențiile de turism. Lucrul acesta nu s-ar întâmpla dacă BNS ar culege datele direct de la obiectivele turistice. Dar pentru acest fapt este necesară o reformă profundă a statisticii turistice", afirmă Stanislav Rusu.

Expertul în domeniul turismului a venit cu un exemplu.

"Anul trecut doar o vinărie cu renume din Republica Moldova (nu-i voi da numele) a înregistrat o creștere de 30%, ajungând la o cifră de 130 de mii de vizitatori străini. Dar statistica raportează doar 15 mii și acei pe toată țara. Asta în condițiile în care noi avem în jur de 15 vinării capabile să primească turiști. Acum puteți să vă imaginați ce eroare statistică avem noi dacă se raportează atât de puțin. Se raportează 15 mii de vizitatori, în condițiile în care doar o vinărie ajunge la 100 000", a spus Rusu.

El a venit și cu un alt exemplu: "Să luăm Cetatea Sorocii sau Conacul Manuc Bei. Aceste obiective raportează numărul vizitatorilor, fie din țară, fie de peste hotare, la autoritățile locale sau la Ministrul Culturii. Dar aceste cifre nu sunt reflectate în rapoartele statistice, la rubrica turism".

O evidență aproximativă și în cazul hotelurilor: ca să nu plătească impozite

"Dacă ne referim la hoteluri, acolo în general este dezastru. Dacă un hotel are o sută de camere, el raportează la statistică că a primit cazări pe an doar în jur de 23 la sută. Ceea ce nu este adevărat. De ce raportează atât de puțin? Sunt mai mulți factori: unele hoteluri, care activează legal pe piață, raportează onest numărul de cazări. Altele nu raportează însă nimic. Și când se face media, numărul de cazări iese mult mai mic", a mai constatat Stanislav Rusu.

Ca să nu onoreze obligațiile fiscale, unii hotelieri nu raportează cifrele reale de cazare.

"Aceeași situație este și cu apartamentele private. Proprietarii apartamentelor private nu raportează în general nimic, ei nici nu plătesc impozite la stat. Dacă luăm un apartament privat care se dă pe zile spre cazare turiștilor străini, ei nu plătesc impozite pentru că nu au nici măcar mașini de casă și control. Proprietarii apartamentelor plătesc doar de la 5 la 7 la sută pe lună din valoarea contractului atunci când îl înregistrează cu firma de prestare a serviciilor de cazare. Dar știți cum sunt încheiate la noi contratele și ce procent poate să fie indicat. Adică semnează un contract pe o lună de vreo mie de lei, ca să plătească la stat vreo 70 de lei impozit, dar tariful de cazare pe care îl percepe firma de la turiști este de 30-40 de euro pe noapte", a spus Stanislav Rusu.

Dar în afară de vinării, conace, cetăți, muzee, mai există și alt fel de turism care iarăși este în afara evidenței statisticei. De exemplu, festivalurile, evenimentele cultural-artistice, sportive și de afaceri, mai ales că în ultimii ani numărul acestora s-a majorat de câteva ori.

"În statistică nu se regăsesc turiștii care merg la mănăstiri. Cei car merg în vizită la Căpriana, la Țipova și alte", a spus Rusu.

Expertul a mărturisit ce experiență a avut atunci când a mers în vizită, acum 2 ani, la Mănăstirea rupestră Țipova.

"Eu am mers într-o vizită de lucru la mânăstirea rupestră Țipova din raionul Rezina, care, în opinia mea, este o bijuterie turistică care necesită investiții, necesită a fi renovată și pusă în circuitul turistic profesionist. Și asta ca să nu se mai întâmpla cazurile regretabile de deces al ghizilor la această mănăstire rupestră. Și un scriitor renumit de la noi și-a fracturat, acum câțiva ani, mâna acolo, alunecând. Iată că autoritățile nu s-au văzut obligate să asigure accesul și vizitarea în siguranță a acestor obiective turistice. Și la Saharna, iarăși avem o situație deplorabilă. Dar când am fost la Țipova, eu am întrebat persoana care se afla la intrare și percepea taxa de intrare referitor la numărul de vizitatori. Mare mi-a fost mirarea să aflu că doar în anul 2017 mănăstirea a înregistrat un milion de vizitatori rezidenți, adică din Republica Moldova. Un milion doar la mănăstirea Țipova", a menționat expertul în turism.

Stanislav Rusu constată că și turismul individual, pe cont propriu, care este organizat fără agențiile de turism, nu este luat în clacul de statistică. În aceste condiții, este greu să faci strategii, politici de dezvoltare în domeniul turismului, conchide el.

În opinia lui Rusu, fără a avea date statistice corecte privind numărul turiștilor, numărul nopților de cazare este imposibil ca autoritățile să elaboreze politici chibzuite de dezvoltare a acestui domeniu.

Dar asta deja este o altă problemă, care urmează să fie abordată într-un cadru aparte. Acum este de constatat un adevăr: nu poate fi vorba de o creștere de 60 la sută a numărului moldovenilor care practică turismul intern în primele trei luni ale anului. Respectiv, nu a avut loc niciun bum pe piața serviciilor turistice din Republica Moldova. A avut loc doar o creștere a numărului de servicii turistice prestate de agențiile de turism.

