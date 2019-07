Se întâmplă zilnic în Moldova: Judecătorii trimit prea ușor oamenii după gratii

Numărul persoanelor arestate la faza de urmărire penală a crescut în primul trimestru al anului 2019, în raport cu primul trimestru al anului 2018 - de la 284 până la 344 de persoane, „constată cu regret” Ministerul Justiției.

O altă îngrijorare a Ministerului vizează faptul că „numărul cazurilor de noi arestări admise de instanțele de judecată în primul trimestru al anului 2019, față de ultimul trimestru al anului 2018, s-a majorat de la 791 la 867”.

Acest lucru se întâmplă chiar dacă în 2018 au fost operate modificări la Codul de Procedură Penală în scopul combaterii practicii de aplicare excesivă sau abuzivă a arestului, constată Ministerul Justiției.

Prevederi legislative noi, dar judecătorii lucrează pe vechi

Esența modificărilor a fost următoarea: „s-a interzis arestarea unui număr mare de persoane pentru un spectru clar de infracțiuni”, a explicat, solicitat de Sputnik, Daniel Goinic, consilier juridic la Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).

Adică, dacă până în 2018 putea fi arestată orice persoană suspectată de comiterea unei infracțiuni pentru care era prevăzută condamnarea la cel puțin un an de închisoare, după respectivele modificări operate în 2018, acest nivel minim a fost ridicat la trei ani de închisoare.

Precizăm că modificările legislative al căror scop era diminuarea numărului de persoane arestate au fost făcute la recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Până în prezent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Republica Moldova în peste 20 de dosare pentru motivarea insuficientă a arestărilor și, prin urmare, încălcarea Articolului 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului - „Dreptul la libertate și la siguranță”.

Ministerul Justiției menționează, în comunicatul de presă citat, că din anul 2013 până în 2018, numărul hotărârilor CEDO prin care a fost constatată încălcarea de către Republica Moldova a Articolului 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului „a crescut de la 1 per an la 10 per an”.

Experții în drept apreciază că judecătorii moldoveni sunt ghidați de sentimentul fricii, atunci când pronunță sentințe privind plasarea în arest: ei adoptă deciziile pe care le consideră convenabile guvernării.

De două ori mai mulți oameni în pușcării decât media europeană

Situația este gravă și din considerentul că numărul deținuților în penitenciarele Republicii Moldova - condamnați și preveniți - , raportat la numărul populației, este de două ori mai mare decât media europeană.

„Conform Raportului Consiliului Europei „SPACE I - 2018”, în Republica Moldova sunt deținuți în penitenciare de două ori mai mulți oameni decât media europeană, iar la acest capitol Republica Moldova se află pe locul cinci între cele 47 de țări-membre ale Consiliului Europei”, a precizat pentru Sputnik Daniel Goinic.

„Menținerea persoanei în detenție provizorie trebuie să fie justificată și să se bazeze pe elemente precise și concrete, iar o justificare în baza motivelor generale ori stereotipate este inadmisibilă. Prin urmare, orice motiv invocat pentru justificarea arestului trebuie să fie bazat pe probe”, subliniază Ministerul Justiției.