Statul, tot mai hapsân: Iată ce taxe și impozite a ajuns să plătească o familie pe an

Știți ce taxe și impozite plătește în mediu o familie pe an în Republica Moldova? Cifra este una colosală, incredibil de mare, pentru cea mai săracă țară din Europa!

"Povara Fiscală pe Familie în 2019 a atins nivelul de 69,1 mii de lei pe an", constată economistul Veaceslav Ioniță într-un calcul făcut public pe blogul său.

Impozitele și taxele plătite în mediu de o familie din Republica Moldova, formată din 3 persoane, în 2019, a atins nivelul de 69,1 mii de lei pe an. Această sumă este cu nouă mii de lei mai mare decât anul trecut și de două ori mai mare decât acum șase ani, adică în 2013.

© Photo: Veaceslav Ioniță Povara fiscală pe familie

Expertul spune că povara fiscală este dominată de Impozitele pe Consum formate din TVA și Accize, ele constituie în mediu 32,7 mii de lei per familie. Apoi urmează impozitele pe salarii, de 26,9 mii de lei, care se formează din impozitul pe venit, asigurări sociale și asigurările medicale.

În final cea mai mică povară este legată de activitățile economice ale moldovenilor inclusiv impozitul pe proprietate, pe care expertul nu l-a atribuit la consum. În total povara fiscală per familie legată de activitățile economice este de 9,5 mii de lei anual.

© Photo: Veaceslav Ioniță Structura poverii fiscale pe familie

Deci, din 69,1 mii de lei plăți anuale ale unei familii din Moldova, 59,6 mii lei sau 86% sunt impozitele și taxele generate de consum. Iar din activitățile economice Moldovenii contribuie la formarea Bugetului Public Național în proporție de 14% sau 9,5 mii de lei anual.

Privind primul grafic al lui Veaceslav Ioniță constatăm că de la an la an, statul Republica Moldova devine tot mai hapsân. Creșterea taxelor și impozitelor impuse de autorități nu este proporțională creșterii inflației sau a nivelului de trai, a veniturilor. În 2010, povara fiscală medie pe familie a fost de 24 de mii și 400 de lei, pe când la o distanță de doar 9 ani, aceasta a ajuns la aproape 70 de mii de lei pe an. De tocmai trei ori mai mare. Nici un indicator privind veniturile, nivelul de trai nu s-a triplat în acești 9 ani în Republica Moldova.