Cadouri în Poliție: Cavcaliuc – un cal, Pînzari – un leu, patru ofițeri – câte o plapumă

CHIȘINĂU, 1 oct – Sputnik, Eleonora Lisnic. Pe site-ul Poliției Republicii Moldova au fost publicate listele cadourilor declarate de angajații Inspectoratului General al Poliției (IGP) pentru anii 2017 și 2018.

Ofițerul de presă al Poliției Mariana Bețivu a precizat pentru Sputnik că angajații au declarat cadourile „de preț”, majoritatea acestora rezultând din contactele cu delegații ale polițiilor din străinătate.

Cadoul tipic pentru polițiști: un calendar

Puține dintre cadourile declarate de polițiști în ultimii doi ani au un preț notabil, majoritatea fiind prin excelență mici semne de atenție, cum ar fi obiectele necesare muncii de birou: calendare anuale, mape simple pentru documente, pixuri, carnete, stick-uri USB, inclusiv cu logoul dăruitorului.

Declarația cu lista cadourilor pentru 2017 are un conținut de-a dreptul hazliu: sute de angajați ai Poliției declară că au primit în dar câte un „calendar pentru anul 2017 cu o felicitare” la început de an și apoi câte un „calendar pentru anul 2018 cu o felicitare” către sfârșit de an.

În declarația pentru 2018 nu mai sunt menționate astfel de cadouri cu valoare simbolică, după ce, probabil, și responsabilii din Poliție au văzut că un asemenea exces de zel poate provoca ilaritate.

Recordul la cadouri îl deține Gheorghe Cavcaliuc

Angajatul din Poliție care a declarat cele mai multe cadouri pentru 2017 și 2018 este Gheorghe Cavcaliuc, fost șef adjunct al IGP (din 2014 până în iunie 2019).

În 2017 Gheorghe Cavcaliuc a primit în dar un „suvenir din sticlă în formă de cal, transparent, cu nuanțe de albastru-închis”, un „suvenir cu inscripția poliției din Qatar, însoțit de o cutie albastră de ambalaj” și „o icoană din lemn cu imaginea lui Iisus Hristos”.

În 2018 Gheorghe Cavcaliuc a fost de-a dreptul copleșit cu cadouri: el a declarat tocmai 37 din totalul celor 50 de cadouri ale angajaților Poliției de pe lista oficială.

Cadourile lui Cavcaliuc din 2018: vreo 20 de chipiuri și o tobă

Gheorghe Cavcaliuc, despre care cunoaștem că are o colecție cu vreo 160 de chipiuri de polițist din lumea întreagă, a primit cadou în 2018 aproape vreo 20 de alte asemenea articole: „chipiu de paradă în formă de romb de culoare neagră și albastru închis”, dăruit de Consiliul raional Dondușeni, chipiu de paradă „Policia Angola”, de la Colegiul de Poliție, „bonetă de culoare albastră cu cocardă, căciulă tricotată de culoare albastră cu emblemă” din Suedia, chipiu de paradă de culoare neagră „Polizei” și alte două chipiuri de paradă de culoare albastru cu cocardă din Germania, un chipiu de paradă din Cehia, un chipiu de paradă de culoare albastră cu cocardă din Israel, chipiu de culoare neagră BKA din Austria, un chipiu de culoare neagră cu cocardă, două chipiuri de paradă cu cocardă de culoare neagră din Azerbaidjan, un chipiu de paradă de culoare albă și o beretă cu cocardă de culoare verde din Franța ș.a..

Foarte receptivi la pasiunea de colecționar a lui Gheorghe Cavcaliuc au fost și polițiștii din Slovenia, aceștia dăruindu-i o căciulă de iarnă, un chipiu de paradă și un chipiu obișnuit. Totodată, colegii din Slovenia i-au dăruit lui Cavcaliuc „două mape de lucru cu calculator și un blocnotes, agendă mică de culoare roșie în set cu stilou, suvenir în formă de monedă, în cutie de plastic de culoare vișinie, carte ilustrată”.

Gheorghe Cavcaliuc a declarat anterior pentru Sputnik (video) că intenționează, pe baza colecției sale, să contribuie la proiectarea celui mai ușor, mai comod și mai frumos chipiu pentru polițiștii din Republica Moldova.

În 2018, Gheorghe Cavcaliuc a mai primit cadou o tobă și o geantă sport de la Federația de Fotbal din Moldova.

Parfum, genți sport, vin rose, imprimantă, cozonac, bomboane

O angajată a Poliției a declarat pentru 2017 un parfum primit cadou, iar alta – o sticlă de vin rose.

Câțiva polițiști au primit în dar „seturi de igienă și pentru bărbierit”, genți sport.

Alți colegi de-ai lor au raportat cadouri mai banale – albume cu atracțiile turistice din Polonia, cărți despre poliție și securitatea internă, broșuri despre practica judiciară.

Un angajat al Poliției a primit cadou o imprimantă, din partea unui cetățean.

Un leu pentru Alexandru Pînzari

În 2018, totuși, cadourile primite de polițiști au fost mult mai diverse. Șeful de atunci al IGP, Alexandru Pînzari, demis în iunie 2019, a declarat un cozonac „Panetone”, o sticlă de vin „Merlot”, o cutie de bomboane de ciocolată și ceai verde, primite cadou de la SA „Moldtelecom”, o geantă sport de la Federația de Fotbal din Republica Moldova, un ceas de masă din sticlă, un set constând dintr-o agendă și un stilou de la colegii din Turcia, precum și o statuetă din metal reprezentând un leu, de la Sindicatul din MAI.

Plapumă pentru polițiștii cu performanțe profesionale

De cel mai inedit cadou au avut parte polițiștii din Stefan Vodă. Patru dintre ei au primit în dar câte o plapumă de la Consiliul raional Ștefan Vodă.

Contactat de reporterul Sputnik, șeful Inspectoratului de Poliție din Ștefan Vodă, Andrei Trofimov, a precizat că plapumele le-au fost dăruite polițiștilor de autoritățile raionale cu prilejul Zilei Poliției, fiind un cadou oferit pentru performanțe profesionale.

„Nu te întinde mai mult decât ți-e plapuma”, spune zicătoarea. Nu este exclus că autoritățile raionale le-au sugerat astfel polițiștilor că e timpul pentru performanțe și mai mari.

Cadoul primit de Andrei Trofimov cu aceeași ocazie de la consiliul raional a fost un ceas de perete.

Șeful Inspectoratului de Poliție din Ștefan Vodă a declarat că subalternii săi nu acceptă cadouri precum bomboanele sau ciocolata.

Pe de altă parte, ofițerul de presă al IGP Mariana Bețivu a menționat în discuția cu reporterul Sputnik că polițiștii nu sunt obligați să declare darurile perisabile, cu valoare mică, precum ciocolata sau biscuiții.

Din informațiile noastre, se întâmplă ca angajații Poliției să primească asemenea mici cadouri, mai ales în cadrul contactelor cu colegi din străinătate. Acestea sunt daruri de complezență caracteristice relațiilor interumane în general, care ne fac mai plăcută comunicarea.

Cu certitudine, nu cadourile precum bomboanele, calendarele sau chipiurile generează corupția.