Ce pot face cei rămași fără funcții sau când Năstase a aflat că Dodon este corupt

Liderul PPDA, Andrei Năstase, a anunțat că "a lucrat", ca să-l cităm exact, la un denunț penal în care îi cere Procuraturii Generale urmărirea penală a președintelui Dodon sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de corupție și îmbogățire ilicită. Sub aspect legal, s-ar putea ca demersul lui Năstase să fie întocmai cu buchea legii, nu însă și sub aspect moral.

Precizez din start că nu mă erijez aici în postura de avocat al președintelui Igor Dodon, nu cunosc ce averi, ce afaceri are el și familia lui, dacă este un om bogat sau o duce modest, dacă a agonisit legal sau mai puțin legal ceea ce deține acum. Tot așa nu pot să mă pronunț dacă Igor Dodon este corupt sau nu. Vorba ceea, unii zic că da, alții zic că nu, dar eu nu am niciun instrument care să-mi permită să verific cum stau lucrurile ca să-mi fac o părere proprie. Acum eu pot să spun, ca și toată lumea, că nu există o decizie a unei instanțe care să constate că Igor Dodon s-a îmbogățit ilicit sau că este corupt. Respectiv, cel puțin, eu nu am cum să afirm că Dodon este îmbogățit ilicit și corupt, dacă vreau să fiu eu însumi corect. Mie acum nu-mi rămâne decât să aștept ca Andrei Năstase să depună denunțul lui la Procuratura Generală, să văd ce va face Procuratura, după care să pot spune și eu ceva.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ședința parlamentului 08 iunie 2019

Problema care mă deranjează pe mine acum (fără a contesta dreptul lui Năstase de a veni cu un denunț penal la Procuratură împotriva șefului statului) este când a aflat liderul PPDA că Dodon s-a îmbogățit ilicit și a devenit corupt?

El știa asta atunci când a fost învestit în funcție Guvernul Maia Sandu, în data de 8 iunie 2019, și, odată cu acest guvern, și el, Andrei Năstase, a fost numit ministru de Interne și de viceprim-ministru, inclusiv cu voturile deputaților socialiști? Iar când Dodon a desemnat-o prin decret, tot în data de 8 iunie, pe Maia Sandu la funcția de prim-ministru? Iar când a depus jurământul în calitate de ministru de Interne și de vicepremier, când a îngenunchiat și a sărutat drapelul țării în fața lui Dodon, Năstase știa sau nu că acesta este corupt și s-a îmbogățit fraudulos?

Nu, atunci Năstase nu avea nicio suspiciune și nicio pretenție față de Dodon. El le are acum când a rămas fără funcții în guvern, când a pierdut alegerile locale și când s-a pomenit de dinafara procesului politic, cu nici măcar 2% din simpatiile electoratului.