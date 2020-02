Recordul bătut de sectorul IT din Moldova: Ne-a adus venituri mai mari decât vinurile

Sectorul IT (Tehnologia informației și a comunicațiilor) este ramura economiei moldovenești cu dezvoltarea cea mai dinamică. Exporturile de servicii IT moldovenești s-au triplat în ultimii doi ani.

CHIȘINĂU, 7 feb – Sputnik. Sectorul IT din Republica Moldova a înregistrat un record în 2019: veniturile de pe urma exporturilor acestui tip de servicii au depășit încasările de pe urma exporturilor de vinuri. Acest fapt a fost menționat joi, 6 februarie, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Centrul de presă Sputnik Moldova, de președintele Academiei de Transporturi, Informatică și Comunicații (ATIC), Veaceslav Kunev, membru al Consiliului Economic pe lângă președintele Republicii Moldova.

Nu au fost făcute publice date oficiale exacte despre exporturile de produse IT în 2019, dar exporturile IT pentru anul 2018 au totalizat 164 de milioane de dolari. Mai precizăm că în ianuarie-septembrie 2019, Republica Moldova a exportat vinuri în valoare de 2 miliarde 182 de milioane de lei, iar dolarul american echivalează acum cu aproximativ 17,4 lei.

Important este și faptul că exportăm produse IT inițiate și dezvoltate de companii moldovenești. De asemenea, anumite proiecte-pilot au fost lansate în premieră mondială anume în Republica Moldova, cum ar fi internetul 4G, a menționat Veaceslav Kunev.

Dezvoltarea sectorului a fost stimulată și de faptul că autoritățile de la Chișinău au instituit cel mai atractiv sistem de impozitare al IT-ului în regiune – de doar 7%. În alte țări din această parte a Europei, domeniul IT este impozitat cu 8-11%.

Angajații din sectorul IT au acum cele mai mari salarii pe economie – salariul mediu lunar în domeniu este de 27 de mii de lei. Fiecare nou loc de muncă creat în domeniul IT generează apariția altor 5 noi locuri de muncă în ramurile economiei, pentru că veniturile mari ale salariaților generează cererea de produse și servicii, a spus Veaceslav Kunev.

În opinia sa, este realist ca în următorii ani sectorul IT să dețină o pondere de 10-15% în Produsul Intern Brut (PIB), acum revenindu-i vreo 7%. Tandemul inedit „vitivinicultura – IT” poate deveni forța motrice a economiei Republicii Moldova, a apreciat Veaceslav Kunev.

În Republica Moldova, instruirea în domeniul IT este organizată în special pe lângă universități, iar studenții se angajează la muncă și din anul întâi de facultate. Veaceslav Kunev a relevat că sectorul IT moldovenesc s-a dezvoltat cu suportul unor proiecte UE și ale USAID (Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare).

Menționăm că domeniul IT este unul vast și include toate activitățile ce presupun prelucrarea de date, informații, limbaje de programare, structuri de date. În general, largi categorii ale societății au nevoie, într-o măsură mai mare sau mai mică, de cunoștințe în domeniul IT.

De exemplu, numărul angajaților în agricultură s-a redus de zeci, sute și chiar mii de ori în ultimele decenii, dar aceștia au nevoie de abilități de operare cu tehnologiile performante, pe care contează agricultura modernă.

Majoritatea covârșitoare a companiilor IT moldovenești sau străine sunt rezidente ale „Moldova IT Park”, o entitate virtuală. Numărul companiilor rezidente ale parcului era, în august 2019, de aproape 400 de companii, din 27 de țări.

Luna aceasta, Chișinăul a fost desemnat „orașul anului 2020 din Europa de Sud-Est” pentru susținerea și dezvoltarea sectorului IT, inclusiv a serviciilor de outsourcing (externalizare), în cadrul unei conferințe de specialitate desfășurată recent. Premiul „Emerging city of the year in SEE” i-a fost acordat Chișinăului în cadrul conferinței „CEE Business Services Summit and Awards 2020”, desfășurată în Varșovia, Polonia.

Centrul de presă Sputnik Moldova a găzduit joi, 6 februarie, o conferință de presă cu tema „Moldova 2020 - Formarea cooperării internaționale de afaceri”.