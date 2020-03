Fluxul ilicit de capital în comerțul extern: delapidări, spălare de bani, evaziune fiscală

CHIȘINĂU, 10 mart - Sputnik. Fluxul ilicit de capital în comerțul extern al Republicii Moldova se ridică la 1,4 miliarde de dolari anual. Acest fapt este scos în evidență de către economistul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniţă, care a analizat pe blogul său noul raport al Organizației Global Financial Integrity privind Fluxul Ilicit de Capital, publicat pe 3 martie anul curent, şi în baza căruia economistul a revizuit datele privind fluxul ilicit de capital în comerțul extern al Republicii Moldova.

Potrivit datelor analizate, în ultimii ani se atestă o ușoară creștere a fluxului ilicit de capital raportat la volumul comerțului extern, iar acest fapt obligă să fie reevaluate în creștere estimările anterioare.

Estimările lui Ioniță în baza datelor din Raport Global Financial Interity 2020, Trade-Related Ilicit Financial Flows in 135 developeng Cauntries 2008-2017.