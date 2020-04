Ce trebuie să facă statul pentru a preveni colapsul: Răspunsurile lui Slusari și Oleinic

CHIȘINĂU, 2 apr - Sputnik. Deputatul independent Alexandru Oleinic a declarat în cadrul emisiunii ”Logica Puterii” de la Sputnik Moldova că nu există o ”rețetă” universală pentru a depăși criza declanșată de răspândirea coronavirusului în țara noastră.

Demnitarul consideră că toate deciziile adoptate de Comisia pentru Situații Excepționale trebuie minuțios analizate și supuse în prealabil consultărilor cu mediul de afaceri, cu asociațiile patronale și alte categorii care sunt vizate.

”Nu cred că sunt domenii care nu au de suferit în urma pandemiei. Pierderile sunt enorme și nu cred că azi este vreun agent economic care știe cum vor fi compensate aceste pierderi după sistarea stării de criză. Noi spunem pe de o parte că trebuie să plătească lefurile integral și statul va întoarce impozitul de la fondul social, asigurarea medicală, impozitele locale. Dar ce fac acei agenți eocnomici care nu pot plăti salariile? Care este acum relația dintre agenții economici și băncile comerciale. BNM trebuie să intervină urgent pentru a diminua valul insolvențelor care pot urma după diminuarea stării de criză”, a declarat Alexandru Oleinic.

Deputatul consideră că trebuie să fie acordată o atenție sporită sectorului agrar, și așa afectat de condițiile meteorologice din acest an.

”Pe de o parte avem un an foarte dificil, pe de altă parte avem pandemia. Suportul sectorului dat trebuie să fie concret și clar. Acest sector formează peste 40% din bugetul național, dacă luăm calcul tot lanțul tehnologic. Este absolut necesar să avem niște intervenții serioase pentru acest sector care asigură securitatea alimentară a țării”, a mai spus Alexandru Oleinic.

Legislatorul susține că Guvernul și Comisia pentru Situații Excepționale trebuie să analizeze fiecare sector în parte și pentru fiecare sector trebuie să fie găsite soluții. ”Situația se schimbă de la zi la zi, dar analiza trebuie făcută în funcție de ce va urma după criză, prin septembrie, cu economia națională, fiindcă aici, în funcție de cât de previzibili vom fi, și depășirea crizei economice va fi mai puțin sensibil resimțită de toți cetățenii din țară”, afirmă deputatul independent.

Alexandru Oleinic susține că trebuie să fie găsite soluții urgente pentru cei care au fost nevoiți să-și trimită angajații în șomaj tehnic.

”A fost un șomaj impus de către autoritățile statului. În țările vecine, statul acoperă toate cheltuielile. Noi nu știu dacă putem să ne permitem așa ceva, dar aici trebuie găsit un compromis, prin scutiri de impozite, prin intervenții investiționale și accesul agenților economici la bani investiționali de lungă durată. Trebuie niște programe care ar putea să mențină agenții economici pe o cale stabilă”, afirmă Oleinic.

O intervenție prin telefon în cadrul emisiunii ”Logica Puterii” de la Sputnik Moldova a avut și deputatul PPDA Alexandru Slusari, care susține că mulți comercianți au ridicat prețurile în această perioadă de pandemie.

”Unii agenți economici înțeleg că în această situație se poate de prins pește în apă tulbure. Acum două săptămâni am venit cu propunerea către Guvern de a plafona adaosul comercial până la 15% pentru legume de primă necesitate. Am făcut diferența între prețurile angro și cele din supermarketuri. Diferența este de trei ori mai mare de exemplu la ceapă sau de două ori mai mare la cartofi. Cartoful se importă cu 6 lei și se vinde în supermarket cu 12-14 lei. În situația acestei crize economice în care am intrat deja, este cazul, în timpul stării de urgență, prețurile să fie plafonate”, afirmă Alexandru Slusari.

Deputatul mai spune că este necesară adoptarea de urgență a modificărilor la Legea cu privire la comerțul interior, care prevăd că minimum 50% din toate produsele agroalimentare în rețelele de supermarketuri să fie autohtone, iar adaosul care le cer supermarketurile de la furnizori să fie plafonat până la 10%.

Vicepreședintele PPDA spune că primește zilnic apeluri de la micii comercianți, care se plâng că nu mai au bani ca să se întrețină.

”Acel comerț le asigura minimul de existență. La mulți li se termină banii și mă tem că se va încheia totul cu revolte ale oamenilor flămânzi, în centre raionale și în Chișinău. Oamenii vor încălca restricțiile la întruniri și vor ieși. Ei cer ca statul să intervină și să le asigure protecție socială. Am propus ca măcar 50% din salariul mediu pe economie să fie achitate ca îndemnizație socială în această perioadă de urgență. Am calculat și niște costuri - 40 de milioane de lei lunar suplimentar”, a declarat Slusari.

Deputatul a mai spus că avem în prezent aproape 200 de mii de persoane care se află în șomaj forțat, din cauza crizei pandemice și datoria statului este să susțină aceste persoane prin indemnizații sociale. Legislatorul propune ca 50% din salariile oamenilor care sunt forțați să stea acasă să le achite statul și încă 30% să achite patronul.