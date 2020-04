COVID-19 lovește în IT, sectorul cu dezvoltarea cea mai dinamică din ultimii ani

CHIȘINĂU, 6 apr – Sputnik. Consecințele pandemiei COVID-19 creează presiune și asupra sectorului Tehnologiei informației și comunicațiilor (IT/TIC), care anterior înregistra creșteri constante, potrivit unui comunicat de presă al Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC).

Menționăm că sectorul IT este ramura economiei moldovenești cu dezvoltarea cea mai dinamică. Exporturile de servicii IT moldovenești s-au triplat în ultimii doi ani. Chișinăul a fost desemnat „orașul anului 2020 din Europa de Sud-Est” pentru susținerea și dezvoltarea sectorului IT, inclusiv a serviciilor de outsourcing (externalizare). Premiul „Emerging city of the year in SEE” i-a fost acordat Chișinăului în cadrul conferinței „CEE Business Services Summit and Awards 2020”, desfășurată, în februarie, la Varșovia, Polonia.

Cu o contribuție de circa 7% la Produsul Intern Brut (PIB) și o cifră de afaceri de 152 de milioane de dolari, companiile IT înregistrate dispun de peste 18.000 de profesioniști în domeniul IT și își exportă produsele și serviciile IT în peste 30 de țări ale lumii.

Cele mai afectate sunt actualmente startup-urile IT și companiile mici care furnizează piețelor locale și celor internaționale soluții și produse IT inovative, necesare pentru integrarea în toate domeniile economice, precizează ATIC.

Recent, ATIC a realizat un studiu la care au participat peste 90 de companii din domeniu.

Reprezentanții companiilor participante la studiu au menționat că principalele dificultăți cu care se confruntă în urma pandemiei sunt suspendarea contractelor existente (25,3%), scăderea cererii pentru serviciile IT și pentru produsele companiei (27,5%), munca de acasă a angajaților (16,5%), întârzierea plăților de la clienții existenți pentru serviciile prestate deja (11%), scăderea cererii pentru servicii/produse specifice ale companiei (6,6%), restricțiile de circulație impuse pe piața internațională (6,6%) etc.

Paticipanții la studiu au răspuns că sunt în stare să mențină activitatea companiei și în același timp să-și onoreze plățile fără reducerea locurilor de muncă timp de o lună (11%), două luni (18,7%), trei luni (27,5%), o perioadă mai lungă de timp (29,7%), deloc (9,9%), șase luni sau doar cu condiția tăierilor salariale de 70% (1,1%).

„Am realizat acest studiu pentru a afla din prima sursă problemele stringente cu care se confruntă reprezentanții sectorului și efectele COVID-19 asupra comunității TIC. Înțelegem că absolut toate sectoarele au fost și vor fi afectate de această criză, iar pentru noi, ca reprezentanți ai industriei, este extrem de importat să cunoaștem cele mai stringente probleme ale companiilor mari și mici. Totodată, acest studiu ne permite să ne aliniem eforturile și să construim dialoguri strategice, pentru a ajuta companiile din domeniul TIC sau alte industrii cu soluții IT indispensabile pentru continuarea activității - comerț online, e-livrări, soluții de management de la distanță, etc.”, este citat în comunicat Veaceslav Cunev, președintele Consiliului Directorilor ATIC.

Potrivit studiului, cele mai mari provocări cu care se pot confrunta în perioada următoare companiile IT sunt: reducerea veniturilor (73,6%), optimizarea cheltuielilor administrative (60,4%), necesitatea reducerii cheltuielilor pentru angajați (48,4%).

La o conferință organizată anterior de Centrul de presă Sputnik Moldova, Veaceslav Kunev a informat că sectorul IT a înregistrat un record în 2019: veniturile de pe urma exporturilor acestui tip de servicii au depășit încasările de pe urma exporturilor de vinuri.

Angajații din sectorul IT au acum cele mai mari salarii pe economie – salariul mediu lunar în domeniu este de 27 de mii de lei. Fiecare nou loc de muncă creat în domeniul IT generează apariția altor 5 noi locuri de muncă în ramurile economiei, pentru că veniturile mari ale salariaților generează cererea de produse și servicii, a spus Veaceslav Kunev.

În opinia sa, este realist ca în următorii ani sectorul IT să dețină o pondere de 10-15% în Produsul Intern Brut, acum revenindu-i vreo 7%. Tandemul inedit „vitivinicultura – IT” poate deveni forța motrice a economiei Republicii Moldova, a apreciat Veaceslav Kunev.

La ora actuală, produsele și serviciile IT moldovenești sunt exportate în peste 30 de țări. Piața TIC din Republica Moldova dispune de condiții favorabile pentru atragerea investitorilor străini, iar printre avantajele competitive se numără eliminarea unor bariere administrative pentru profesioniștii calificați, facilități fiscale pentru angajații din sectorul IT, impozit unic de 7% din volumul vânzărilor, dar și crearea și lansarea infrastructurii fizice a parcurilor IT.