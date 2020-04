Sondaj IRSOP: Rusia bate SUA în preferințele românilor

BUCUREȘTI, 15 apr - Sputnik. Adevărul este cel din titlu, dar observația a făcut-o cunoscutul jurnalist Bogdan Tiberiu Iacob (Inpolitics), urmărind cel mai nou sondaj IRSOP.

Cea mai prestigioasă instituție dedicată sondării și cercetării sociologice - Institutul Român de Sondare a Opiniei Publice – a dat publicității ieri un sondaj din care rezultă, cum bine remarcă jurnalistul menționat, că mai mulți români doresc relații mai strânse cu Rusia decât cu SUA.

Desigur, spune jurnalistul, asta ar putea însemna că ”în percepția românilor, relațiile cu SUA sunt deja atât de strânse încât nu ar mai necesita îmbunătățiri, dar un asemenea raționament ar plasa UE, în egală măsură, într-o postură dezavantajoasă”.