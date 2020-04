Ajutoarele umanitare distrug ordinea politică mondială

MOSCOVA, 20 apr – Sputnik, Irina Alksnis. Rusia a acceptat cu recunoștință ajutorul umanitar oferit de Uzbekistan. În total, Rusiei îi vor fi transmise peste cinci milioane de măști medicinale și tifon medical.

Știrea a provocat mai multe comentarii toxice și sarcastice: o mare putere nu este în stare să-și asigure propriile necesități cu materiale medicale de bază, fiind nevoită să apeleze la bunătatea vecinilor.

Dincolo de sarcasm și ironie, așa cum se întâmplă deseori, rămâne neobservat sensul principal al unor astfel de gesturi. Pentru înțelegerea lui e nevoie să amintim de niște fapte.

În prima jumătate a lui martie, Rusia a transmis cu titlu gratuit Uzbekistanului câteva mii de teste pentru diagnosticarea coronavirusului. Această republică din Asia Centrală nu a fost singura țară ajutată. De la începutul lunii februarie, Moscova se ocupă continuu de acest lucru, livrând teste vecinilor săi.

Între Rusia și China situația este asemănătoare: în februarie Rusia a transmis acolo două milioane de măști medicinale, iar peste câteva săptămâni a primit și ea ajutoare. Nu se limitează însă totul doar la schimburile de echipamente. Inițial, în China au plecat specialiști ruși în combaterea epidemiilor, iar recent în Rusia au sosit medici chinezi.

Circuitul de ajutoare ar putea părea bizar, însă în spatele acestora se ascunde o revizuire principială și o transformare a mecanismelor tradiționale ale misiunilor umanitare. Forța motrice a procesului au devenit iarăși principalii “tulburători” ai sistemului politic mondial – Rusia și China.

În lumea contemporană însăși concepția ajutorului umanitar a dobândit un aspect ciudat, iar pe alocuri – unul de-a dreptul ipocrit și chiar hidos.

În primul rând, principalul “scenariu” pentru oferirea lui a devenit caracterul restrâns teritorial al problemei: dacă o țară se confruntă cu o catastrofă (fie căe vorba de un dezastru natural sau tehnogen), ceilalți, care nu se confruntă cu probleme similare, ar putea oferi un ajutor.