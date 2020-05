Colapsul a fost inevitabil: SUA ar putea rămâne fără petrol propriu

CHIȘINĂU, 28 mai - Sputnik, Natalia Dembinskaia. Americanii s-au pomenit în situația fără precedent în sectorul exploatării petroliere. Numărul instalațiilor de foraj de gaze și petrol din țară a scăzut la niveluri istorice minime. Companiile intră masiv în faliment și își încetează activitatea. Drept urmare, Statele Unite ar putea pierde o treime din industria de șisturi. Recuperarea va dura mulți ani. De ce colapsul a fost unul inevitabil aflați din materialul RIA Novosti.

Reducerea record a numărului de instalații de foraj

În 2019, americanii au preluat întâietatea în domeniul producției petroliere, în fața Rusiei și a Arabiei Saudite. Acest lucru a fost posibil datorită petrolului de șist. Pentru prima dată în 70 de ani, Statele Unite au devenit un exportator net de aur negru.

”Industria petrolului este capabilă de surprize - revoluția de șist a întors pe dos prețurile petrolului, producția și schimburile comerciale”, declarau atunci fostul consilier energetic al președintelui George W. Bush și șeful companiei de consultanță Rapidan Energy Bob McNelly.

Dar pentru industria șisturilor a fost prognozată o încetinire accentuată: Pentru stabilirea acestor recorduri a fost necesar să se plătească scump - epuizarea zăcămintelor, costurile uriașe de infrastructură și lipsa investițiilor.

S-a presupus că problemele vor apărea în 2021, dar a venit pandemia de coronavirus. Cererea pentru sursele de energie s-a prăbușit, cotațiile petrolului s-au prăbușit. În primul rând au avut de suferit angajații din industria de șisturi, care s-au înglodat în datorii și care se confruntă cu o lipsă acută de investiții.

La sfârșitul lunii mai, compania de servicii petroliere și gaze Baker Hughes anunța că numărul de platforme de foraj pentru petrol și gaze active în SUA a fost redus la minimum, pentru întreaga perioadă de când se fac observații. Doar 318 erau în funcțiune, în timp ce acum un an erau 983.

Vor pierde o treime din volumul producției

Conform prognozei ShaleProfile Analytics, SUA vor rata o treime din producția de ulei de șist.

Criza a agravat una dintre problemele principale ale industriei - epuizarea rapidă a sondelor datorită naturii tehnologiei. La scurt timp după finalizarea forajului, producția în zăcăminte scade și nu se vorbește despre productivitatea anterioară. Pentru a compensa acest lucru, este nevoie de forarea de noi sonde. Dar în situația actuală, acest lucru este pur și simplu imposibil: companiile intră masiv în faliment.

Potrivit Haynes & Boone, de la începutul anului, 17 producători au inițiat procedura de intrare în faliment cu o datorie combinată de aproximativ 14 miliarde de dolari.

Printre ele se numără una dintre cele mai mari companii de șisturi Whiting Petroleum, și giganți precum California Resources și Chesapeake Energy. La sfârșitul lunii mai, și compania Unit a depus documentele la Curtea de faliment din Houston.

Potrivit unui studiu realizat de Federal Reserve Bank (FRB) din Dallas, chiar și în bazinul de șist relativ „ieftin” din Vestul Texasului ”Permian” petrolul are nevoie în medie de 49 de dolari per baril pentru rentabilitate. După cum prevedea Banca de Rezerva Federală, la 40 de dolari doar 15% dintre producători vor supraviețui în cursul acestui an.

Iar o creștere a prețului, capabilă să salveze industria de șisturi, nu este prognozată.

Conform prognozei Administraţiei Americane pentru Informaţii în Domeniul Energiei (EIA), prețul mediu al Brent în 2020 va fi de 34,13 dolari și 45,62 USD în 2021, iar West Texas WTI - 30,10 anul acesta și 43,31 în următorul an.

Recuperarea va dura ani de zile

Drept urmare, analiștii estimează că producția de șist în Statele Unite ar putea scădea sub cinci milioane de barili pe zi. Potrivit The Wall Street Journal, cele mai mari 15 companii de șist din țară au redus bugetele pentru dezvoltarea de noi domenii în medie cu 48%. Acestea nu vor putea reveni la volumele anterioare de producție, pe fondul scăderii cererii cauzate de pandemie. ”Cel mai probabil, vor trece ani buni pentru ca să ajungă din nou la același nivel, dacă se va mai întâmplă vreodată”, notează publicația.

Așadar, americanii ar putea să-și piardă întâietatea câștigată cu mult greu. Și nu au „prea multe instrumente” pentru a preveni acest lucru, spun specialiștii.

”America este aproape sortită să piardă primul loc în acest an", a spus analistul Edward Bell pentru CNBC. "Și probabil că se va întâmpla mult mai repede decât ne așteptăm".

"Pandemia coronavirusului a distrus industria petrolului, provocând o scădere rapidă și fără precedent a cererii la benzină, combustibil pentru aviație și motorină. La aceasta se adaugă "războiul epic al prețurilor" dintre Rusia și Arabia Saudită și datoriile uriașe ale companiilor petroliere americane", subliniază analiștii Bloomberg Intelligence.

În plus, șisturile americane ar putea deveni o pradă ușoară pentru „vânătorii de preluarea (afacerilor)”. Principala amenințare vine dinspre China, cu economia sa revitalizată și interesul pentru active străine mai ieftine.

Prețul mediu al zăcămintelor petroliere americane s-a redus la jumătate față de perioada în care un baril valora 60 $: de la 42 de mii la 20 de mii de dolari. Și la Washington se tem foarte mult de o invazie chineză în sectorul energetic distrus.

”Perspectiva țărilor ostile care vor achiziționa companii cu probleme de șist în Texas și multe altele este o problemă serioasă de securitate națională”, spun autoritățile de reglementare din Texas.

Și deși absorbția directă a companiilor de către chinezi este puțin probabilă, guvernul nu va permite acest lucru, există soluții de rezolvare. De exemplu, achiziția unei părți din active non-strategice sau crearea de societăți mixte.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova