Cum s-a transformat lupta împotriva rasismului din SUA în confruntare cu jefuitorii

Lege și ordine din nou

Revoltele, jafurile și incendierile care au izbucnit după moartea afro-americanului George Floyd din Minneapolis, ca urmare a arestului dur al poliției, nu încetează. În jumătate din statele americane a fost instituită starea de asediu, dar autoritățile locale practic nu întreprind nicio măsură. Însă Poliția nu mai face față, iar președintele Donald Trump intenționează să folosească forțele armate pentru a pune capăt vandalismului și jafurilor. De ce un asemenea pas este periculos pentru președintele american, aflați din articolul RIA Novosti

Americanii erau în așteptarea adresării lui Donald Trump către națiune. Însă președintele a ezitat și a făcut-o abia pe 2 iunie, când în Washington protestatarii spărgeau vitrinele magazinelor.

”Suntem cutremurați de moartea lui George Floyd", a spus el. "Dar nu putem permite unei gloate furioase să deturneze caracterul pașnic al protestului. Principalele victime sunt cetățenii care respectă legea și cele mai sărace categorii sociale. Și voi lupta pentru a-i proteja", a spus el.

”Eu sunt președintele legii și ordinii”, a subliniat Trump. Trebuie să precizăm că această lozincă este bine cunoscută cetățenilor americani.

În 1968, țara, la fel, se pregătea pentru alegerile prezidențiale în vremuri tulburi: proteste de masă împotriva războiului din Vietnam, mitinguri în sprijinul femeilor și minorităților rasiale. După ce a fost asasinat celebrul activist pentru drepturile afro-americanilor Martin Luther King, Jr., și apoi senatorul Robert Kennedy, în care mulți își puneau speranța, Richard Nixon a mers în alegeri cu lozinca ”Lege și Ordine”.

”Trebuie să acceptați faptul că întreaga problemă constă într-adevăr în negri”, a explicat atunci șeful administrației Casei Albe, Harry Holdeman. De atunci, „legea și ordinea” în rândul americanilor de culoare s-a asociat cu samavolnicia Poliției.

Protestul pașnic a explodat

Trump a numit aceste revolte drept terorism intern. În adresarea sa către națiune, președintele a vorbit despre proprietarii de întreprinderi mici, care sunt nevoiți să-i privească pe rebeli cum le sunt „strivite visele”.

Internetul este arhiplin de probe video ale jafurilor. Rebelii au distrus vitrinele magazinelor, au furat bunuri, au pictat pereții, ferestrele și ușile. În Santa Monica, de exemplu, au furat aproape totul din magazinul de îmbrăcăminte sport Vans. Și când reporterii Fox 11 îi întrebau pe trecători de unde aveau cutiile cu adidași, aceștia evitau să răspundă. În preajmă nu era niciun polițist.

Acest lucru se întâmplă în toată țara. Apelurile autorităților de a înceta actele de vandalism sunt zădarnice. Proprietățile sunt apărate de protestatarii pașnici și de înșiși proprietarii de afaceri.

În aceeași Santa Monica, o tânără a ieșit la ușa unui magazin cu bannerul ”Stop violență”. Au încercat să o împingă, au aruncat chiar și o fumigenă la intrare, dar fata nu s-a speriat. La scurt timp, lângă ea s-a apropiat un bărbat de culoare cu un banner ”Protestăm, nu jefuim”. Acești tineri au venit în mod deliberat în centrul orașului pentru a-i împiedica pe provocatori să compromită protestul pașnic.

Iar un caz din San Diego m-a făcut să-mi amintesc de glumele despre mafia rusă. Acolo, imigranții din fostele republici ale URSS au apărat restaurantul Pușkin. Proprietarul Gaik Gazarian i-a mărturisit corespondent RIA Novosti: și-a dat seama rapid că trebuie să acționeze de unul singur.

”Am mulți prieteni care, la fel ca și mine, sunt adepți ai gândirii republicane (spre deosebire de protestatari - n.red.).

Duminică, când mi-am dat seama că am putea să avem probleme, am sunat pe toată lumea - și după o jumătate de oră au fost la restaurant. Doisprezece oameni, cu pistoale și arme. Armele sunt deținute legal, suntem instruiți să le mânuim. Și în spațiile proprii, pentru autoapărare, desigur, avem dreptul să le folosim”, a explicat Gazarian. Ei au salvat atât restaurantul Pușkin, cât și alte unități comerciale din vecinătate, inclusiv un alcomarket, care aparține unui imigrant irakian în vârstă.

În cealaltă parte a țării, în Brooklyn, New York, locuitorii orașelor se organizează în grupuri de patrulare pentru a menține ordinea în timp ce poliția nu întreprinde nimic. "Suntem aici doar pentru a ne apăra. Respectăm lupta împotriva rasismului și dreptul la protest. Dar nimeni nu are dreptul să distrugă locul în care locuim cu familiile noastre”, au spus organizatorul grupului de patrulare Isaac Boltianski și David Brodski - Rușine pentru primarul din New York pentru că nu ne protejează".

Dreptul la furie

Mulți sunt nemulțumiți de inacțiunile de care dau dovadă autoritățile locale. Primarul New York-ului, Bill de Blasio, este acuzat că le-a îngăduit jefuitorilor să-și facă de cap, fiica sa a fiind arestată recent în timpul unor violențe stradale. De asemenea, i se fac reproșuri și guvernatorului statului, Andrew Cuomo, deși până de curând acesta era perceput drept erou în lupta împotriva epidemiei de coronavirus.

Luni, de Blasio a spus că implicarea armatei este un pas periculos, nu va face decât să înrăutățească situația. „Când forțele armate intră în zone rezidențiale, nu se întâmplă nimic bun”, a spus el. Cu toate acestea, numărul poliției pe străzi a fost dublat - de la patru la opt mii. A fost instituită stare de asediu.

Nici alți șefi de state, în special democrați, nu se grăbesc să implice Garda Națională. Argumentele lui de Blasio sunt repetate de guvernatorul Oregonului, Kate Brown, al Illinoisului - Jay Robert Pritzker, al Nevadei - Steve Sisolak și al Michiganului - Gretchen Whitmer. Șeful statului Washington, Jay Insley, a alertat unitățile militare, dar până acum nu a dispus desfășurarea acestora în orașe.

Între timp, Trump a amenințat că va scoate el însuși militarii pe străzi. Președintele, deși este comandantul suprem, nu poate, la discreția sa, să folosească forțele armate federale în teritoriul statelor. Cu toate acestea, dacă ar pune în aplicare Legea Insurecției din 1807, în baza decretului său, Garda Națională va acționa fără a ține cont de guvernatori. Ultima dată acest lucru a fost făcut de George W. Bush tatăl, în anul 1992, în timpul protestelor din Los Angeles care au izbucnit din cauza că patru polițiști albi au bătut un bărbat negru.

Cu toate acestea, reticența guvernanților de a agrava relațiile cu protestatarii este de natură politică, a declarat analistul Dmitri Drobnitski. "Principala sarcină a democraților este de a nu-i permite lui Trump să fie reales pentru un al doilea mandat. Atâta timp când nu erau proteste, oamenii puteau fi ținuți în carantină. Acum li s-a dat dreptul la furie", a declarat acesta pentru RIA Novosti. "Trebuie să-l facă pe Trump să arate rău, pentru că potrivit retoricii democraților, el este rasist și a răspândit în o societate o atmosferă de ură".

Dacă după atâtea zile de distrugeri, președintele va prelua controlul cu ajutorul Gărzii Naționale, va avea de câștigat din punct de vedere politic și atunci nu va mai conta ce spun democrații. ”Trump, vino și fă ordine” - iată pentru cine vor vota alegătorii indeciși”, notează expertul.

Acesta subliniază că situația privind discriminarea rasială în țară este într-adevăr îngrozitoare. Și nu trebuie să uităm de acest lucru atunci când discutăm despre proteste.

Democrații doresc să demonstreze atât ineficiența lui Trump, cât și să încerce să nu-i sperie pe alegătorii lor din rândul minorităților, spune Dmitri Suslov, director adjunct al Centrului de studii europene și internaționale din cadrul Școli superioare de Economie. "Le este foarte frică să nu piardă sprijinul în rândul populației non-albe. Este vorba despre afro-americani - unul dintre pilonii principali ai lui Joe Biden în alegeri”, amintește expertul.

În același timp, ambele tabere joacă la limita respectării regulilor, precizează interlocutorul. "Democrații încearcă să-l discrediteze pe Trump, cu riscul de a speria electoratul moderat și pe cei indeciși. Iar Trump este gata să aplice măsuri dure, ceea ce ar putea duce la și mai multă violență și decese", a explicat el.

Societatea americană este deja extrem de divizată. Protestele au scos în evidență Contradicțiile profunde din societate. Oamenii simpli sunt indignați atât de samavolnicia Poliției, cât și de distrugerile provocate de jefuitori, iar democrații și republicanii încă nu sunt capabili să se înțeleagă. Este dificil să spunem ce rol a jucat Legea Insurecției în cariera politică a lui George W. Bush. Dar știm că în 1992 a pierdut alegerile. Trump, evident, mizează pe aplicarea forței. Cu ce se va termina totul, vom afla în viitorul apropiat.

