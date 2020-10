Care este prima țară în care vor ajunge Su-57 rusești?

MOSCOVA, 5 oct – Sputnik. Armele cu o tehnologie avansată continuă să cucerească lumea și piața internațională. Algeria, unul din cei mai mari parteneri ai Rusiei în domeniul cooperării tehnico-militare, își propune să devină primul importator al avionului Su-57 de generația a cincea.

Publicația de analiză militară The Military Watch Magazine informează: pentru înlocuirea vechilor MiG-uri, Algeria a expediat în Rusia o comandă pentru avioanele de luptă Su-57 și altă tehnică aeriană. Totodată, directorul Serviciului Federal pentru cooperarea tehnico-militară din Rusia (FSVTS), Dmitri Șugaev, a purtat recent negocieri cu colegii săi din Algeria, părțile discutând despre detaliile livrării a 14 avioane Su-57E.

Anterior, Algeria și-a exprimat dorința de a deveni primul deținător din bazinul mediteranean al avioanelor de generația a cincea. În decembrie a anului trecut, portalul algerian de știri militare Menadefence a anunțat despre semnarea de către partea algeră a unor contracte pentru livrarea câtorva partide de cele mai noi avioane de vânătoare și bombardiere de producție rusească.

Decizia principială a fost luată în vara anului 2019, în urma vizitei delegației algere la salonul aeronautic MAKS. Livrările urmează să fie încheiate până în anul 2025, fapt care va permite forțelor aeriene ale Algeriei să desfășoare câte o escadrilă Su-57, Su-35, MiG-29M2 (câte 14 avioane în fiecare), precum și două grupuri de Su-30MKA și 14 bombardiere Su-34. În contextul consolidării forțelor aeriene ale vecinilor regionali (Maroc mizează pe 25 de avioane de luptă F-16, Italia planifică achiziționarea F-35) e destul de clară dorința Algeriei de a dispune de propriile avioane invizibile de generația a cincea. În cooperare cu alte avioane moderne de luptă de producție rusească, Su-57 asigură o supremație în aer.

Valoarea contractelor algero-rusești în sectorul aviației militare constituie, conform diverselor estimări, de la 2 la 6 miliarde de dolari. FSVTS nu a confirmat și nici infirmat informațiile despre oferirea avioanelor Su-57 Algerului. Însă nu există fum fără foc. Pe marja celei de-a VI-a ediții a forumului internațional de tehnică militară ARMY-2020, purtătorul de cuvânt al FSVTS, Maria Vorobieva, a anunțat despre existența a unor solicitări din partea câtorva țări pentru achiziționarea avioanelor rusești Su-57.

Datorită avioanelor și mijloacelor aeriene de distrugere de producție rusească, forțele aeriene ale Algeriei sunt considerate cele mai avansate, echilibrate și puternice de pe tot continentul african. Baza forțelor aeriene constituie 45 de avioane de luptă grele Su-30MKA (generația 4+), capabile să lovească o gamă largă de ținte aeriene și terestre cu rachete cu rază lungă de acțiune. Noile capacități de luptă ale Su-30 sunt foarte mari, fiind capabilă să folosească purtătoare de rachete de croazieră X-31 (cu o viteză de peste 3 Mach), patru escadrile MiG-29 și 36 de bombardiere Su-24M.

Garanții sigure

Optarea Algeriei în favoarea armelor rusești (în cer, la sol, pe mare) nu este deloc întâmplătoare. Superior oricăror modele asemănătoare conform tuturor parametrilor, avionul rusesc Su-57 nu are nevoie de publicitate. În condiții de luptă, eficienta suprafața de reflecție face avionul Su-57 invizibil pentru radarele inamicului (materiale compozite constituie 70 la sută din suprafață și 25 la sută din greutate).

Dominația în aer este asigurată de un motor cu un vector de tracțiune tridimensional, stație de radar și “învelișul inteligent” al Su-57, un sistem optico-electronic de detectare a țintelor și un sistem de generare a unor interferențe electronice.

Avionul rusesc este capabil să detecteze ținte aeriene și terestre de la o distanță de 400 de kilometri, să urmărească până la 62 de obiecte, să atingă o viteză supersonică într-un regim non-postcombustie, să poarte 14 tipuri de arme (tot arsenalul de 10 tone este amplasat în două secțiuni interne).

Su-57 are un raport record între încărcătură de arme și propria greutate, iată de ce conform acestui indicator nu există avioane echivalente din generația a cincea. Raza de acțiune este de 5500 kilometri, rachetele au fost testate cu succes la îndeplinirea misiunilor în Siria. Într-o bătălie ipotetică, Su-57 este capabil să detecteze mai devreme și să distrugă „invizibilele” F-22 și F-35. La acest capitol n-am avea ce adăuga.

Cu toate acestea, The Military Watch Mafazine a scris despre o posibilă apariție a unei noi rachete rusești K-77, de tip “aer-aer”, concepută anume pentru Su-57 – “pionerul tehnologiilor revoluționare”. Potrivit publicației, extrem de compactă și periculoasă, racheta R-77 are o rază de acțiune de 193 de kilometri. E mai mult decât la cele mai de top rachete americane AIM-120D (180 kilometri). Iar cel mai important, noua rachetă îmbină o rază lungă de acțiune cu manevrabilitate și precizie. Tehnologia ghidării cu matricea de antene fazate oferă o eficiență înaltă rachetelor K-77 chiar și în cazul unor ținte mișcătoare mici la distanțe extreme. Sistemul complex de radar în partea frontală a rachetei are capacitatea de a ocoli “câmpul vizual” și permite ținerea în vizor 360 de grade în jurul său. Niciun avion de luptă a inamicului nu va putea să ocolească, să iasă din vizorul K-77.

Su-57 poate purta peste 8 de astfel de rachete, un supliment de atac impresionant la toate celelalte calități incredibile ale avionului. E îmbinarea între frumusețe și forță, care garantează pace și securitatea deținătorului unei astfel de arme.

Conducătorul FSVTS, Dmitri Șugaev, a menționat recent că în sfera cooperării tehnico-militare, Rusia acționează ca un partener sigur, în strictă conformitate cu legislația și angajamentele internaționale.

Nu în zadar portofoliul rusesc al comenzilor pentru anul 2020 este estimat la 55 miliarde de dolari (ponderea statelor CSI este de 2 miliarde de dolari) și își păstrează această pondere pe parcursul mai multor ani. Peste 45 la sută din comenzi reprezintă aviația, o treime revine tehnicii de apărare antiaeriană și peste 15 la sută – tehnicii terestre. Probabil, în următorii ani, avionul de luptă Su-57 își va extinde numărul comenzilor în sectorul de bază.

