Ce joc face Partidul Democrat: Alianță după alegeri

În stilul politic deja consacrat, Partidul Democrat a făcut marți un anunț care lasă loc de interpretări și semnalează schimbări pe scena politică după alegerile prezidențiale. Liderul formațiunii, Pavel Filip, a lăsat să se înțeleagă că PDM este deschis pentru colaborare cu toate forțele politice.

„Partidul Democrat din Moldova și de această dată va trebui să fie cel care va media o colaborare ulterioară între forțele politice după alegeri. Aceste alegeri prezidențiale vor trece, dar indiferent de rezultat, este de datoria noastră, a celor din Parlament, să căutăm compromisuri”, a menționat Pavel Filip.

Ce se ascunde de fapt în spatele acestei declarații? Dorința sinceră de a scoate țara din impas și de a evita blocajul sau încercarea formațiunii de a renaște ca pasărea Phoenix din propria cenuşă, având în vedere că sondajele o creditează cu foarte puțină încredere din partea electoratului? Politologul Ian Lisnevschi consideră că PDM ar putea juca ultima carte la alegerile din 1 noiembrie, deși nu a înaintat un candidat pentru funcția de șef de stat. Și asta pentru că scrutinul prezidențial este o platformă favorabilă pentru lansarea schimbărilor politice chiar și pentru cei care nu participă de facto la acest exercițiu.

„Partidul Democrat permanent a jucat așa. Este un partid cu practic cea mai mare experiență politică în acest sens. Permanent a lăsat ușile deschide și a încercat să lase o posibilitate de a reveni la putere, permanent ne uimește cu reîntoarcerea sa. Probabil că și acum se pregătesc unele scenarii pe care le vor aplica după alegerile prezidențiale”, a remarcat Ian Lisnevschi într-un comentariu pentru Sputnik Moldova.

După o ședință cu membrii organizațiilor teritoriale, Pavel Filip a spus că formațiunea pe care o conduce nu le va da indicații cu cine să voteze la prezidențiale membrilor partidului și nici susținătorilor.

„Noi nu credem că este necesar să le indicăm colegilor cu cine să voteze. Avem încredere în intuiția și experiența politică a coechipierilor”, a spus președintele PDM.

Nici acest lucru nu e întâmplător, consideră Ian Lisnevschi.

„Partidul Democrat este un partid care încearcă să joace destul de atent, ca să nu-și asume responsabilitatea față de ceea ce poate să se întâmple. (...) A apelat la propriul electorat. Tehnologia aceasta nu este nouă - a mai fost folosită în 2016. S-a consultat cu propriul electorat, care, în mare parte, este și el dezbinat între doi candidați favoriți. De aceea, Partidul Democrat a dorit să se retragă din această bătălie, fiind oricum un jucător”, a spus politologul.

Declarațiile lui Filip arată că PDM încearcă să câștige din statutul de „neutralitate” dividende politice - lasă ușile larg deschise pentru consultări atât pe flancul de stânga, cât și pe dreapta. Totuși, cu PAS-ul Maiei Sandu ar avea mai puține șanse să ajungă la o înțelegere, consideră expertul.

„Mai degrabă, va face o coaliție cu un partid pragmatic, care are la bază proiecte socio-economice, o parte de guvernare. PAS-ul deocamdată nu face parte din aceste partide. Nu are o structură, nu are un plan, program de guvernare. (...) Mi se pare că, cu Andrei Năstase, Partidul Democrat ar fi putut să facă o coaliție, un grup de lucru. Și cu socialiștii Partidul Democrat poate să se înțeleagă”, a remarcat Ian Lisnevschi.

Politologul afirmă că lipsa unui program de guvernare care să contureze foarte clar viitorul țării ar putea să dezamăgească o bună parte din electoratul Maiei Sandu și să ne confruntăm la alegeri cu un absenteism fără precedent.

„PAS-ul în mare parte se bazează pe electoratul emoțional, are o campanie parțial agresivă. Vorbește în mare parte despre falsificarea alegerilor. Adică, partidul din start recunoaște înfrângerea sa în această bătălie. Acest lucru poate duce la un lucru destul de interesant - electoratul de dreapta poate să se dezamăgească de aceste alegeri și să nu participe la vot. Sondajele arată că la aceste alegeri vor participa 50% dintre alegători. Acest procent poate să se micșoreze”, a mai spus Lisnevschi.

Scenarii politice sunt foarte multe în pragul scrutinului care se va desfășura în condiții fără precedent, dar nu putem prevedea cu o înaltă probabilitate ce se va întâmpla realmente după 1 noiembrie. Cert este un singur lucru - că ne așteaptă o perioadă tumultoasă, care poate livra foarte multe surprize.

