Ce șanse au Dodon și Sandu în turul doi de scrutin – Experți

CHIȘINĂU, 3 nov - Sputnik. Politologul Victor Juc, care este directorul Adjunct al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Academiei de Științe a Moldovei, a declarat în studioul Sputnik Moldova că Igor Dodon nu are șanse să se revanșeze în fața Maiei Sandu în turul doi de scrutin, pentru că bazinul lui electoral este mult mai mic decât cel al liderului PAS.

Juc: Bazinul electoral al lui Sandu mult mai mare decât al lui Dodon

Juc spune că a fost surprins de numărul mic de voturi obținut de Dodon în primul tur. Potrivit lui, Dodon ar fi luat cu 240 de mii de votri mai puțin decât în scrutinul prezidențial precedent, din 2016.

Pe de altă parte, diferența de voturi obținute duminică de cei doi ar fi de peste 45 de mii, în favoarea Maiei Sandu. Potrivit datelor CEC, șeful statului a acumulat 439 866 de voturi, în timp ce Maia Sandu 487 635 de voturi.

Juc remarcă că pentru turul doi, care ar urma să se desfășoare pe 15 octombrie, Maia Sandu are o rezervă electorală mult mai mare decât Igor Dodon.

"În turul doi, Maia Sandu are o rezervă destul de bună, circa 100 de mii de voturi, care vor veni de la Țîcu, Chirtoacă, Năstase și Deliu. Însă, mai este și Renato Usatîi, care a acumulat un scor foarte bun și în jur de trei pătrimi din electoratul primarului de Băți ar putea să voteze pentru Maia Sandu. Nu cred că Igor Dodon are șanse să se revanșeze în turul doi, nu are această rezervă de voturi”, a declarat Victor Juc.

Midrigan: Electoratul lui Usatîi și Ivanov – imprevizibil

De altă părere este avocatul Pavel Midrigan, care este și conferențiar universitar la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere", afirmă că este greu e spus cum se va comporta în turul doi alegătorii care duminică au votat pentru Renato Usatâi (Partidul Nostru) și cei ai Violetei Ivanov (Partidul Șor), acest electorat fiind imprevizibil.

Midrigan spune că electoratul lui Usatîi este preponderent din municipiul Bălți, iar locuitorii acestei localități sunt rusofoni în proporție de 50 la sută. "Și dacă sunt rusofoni, după părerea mea, au să voteze pentru Igor Dodon", a afirmat Pavel Midrigan în studioul Sputnik Moldova.

Pe de altă parte, Midrigan amintește că și electoratul Violetei Ivanov este concentrat în jurul municipiului Orhei. "Și acolo este vorbită limba rusă și oamenii de acolo nu sunt străini de Rusia", afirmă avocatul, lăsând să se înțeleagă că asta îi va determina să voteze pentru Igor Dodon.

Pavel Midrigan a amintit că anterior Maia Sandu a declarat că nu va discuta cu Usatîi, pe motiv că acesta nu este persoana cu care s-ar putea de discuta. Dar acum Maia Sandu ar avea nevoie de și de voturile Partidului Nostru pentru a-l învinge pe Igor Dodon.

Asta pentru că, afirmă Midrigan,"electoratul Maiei Sandu ar putea să crească puțin din diaspora, dar nu prea mul; și din interiorul țării va creștea, dar iarăși nu mult".

Midrigan: Situația lui Dodon - mai favorabilă decât a lui Sandu

Midrigan spune că situația lui Dodon ar putea să fie mai favorabilă în turul doi de scrutin.

"Pentru Dodon voturile ar putea să vină din partea Partidului Șor, vreo 5 procente, și jumătate din votanții lui Renato Usatîi ar putea să voteze pentru el. În aceste condiții, deja Dodon o ajunge din urmă, după numărul de voturi, pe Maia Sandu", spune Midrigan.

O altă rezervă ar fi pentru Dodon voturile diasporei moldovenești din Rusia.

Potrivit lui Midrigan, în Europa au votat vreo 120 de mii, în special, pentru Maia Sandu, iar în Rusia doar vreo cinci mii (majoritatea votând pentru Dodon), în condițiile în care numărul moldovenilor și dintr-o parte, și din alta ar fi același, vreo 400 de mii în fiecare caz.

Electoratul din Rusia poate decide soarta scrutinului?

Midrigan spune că echipa lui Dodon nu a mobilizat electoratul din Rusia pentru turul întâi, pentru că era clar că el trece de turul întâi. Dar acum ar putea să-l mobilizeze și din Rusia să-i vină nu 5 mii de voturi, ci vreo 50 de mii.

Pavel Midrigan a mai afirmat în studioul Sputnik Moldova că la această etapă sunt purtate negocieri, care nu sunt publice, între Renato Usatâi și Maia Sandu, pe de o parte, și Renato Usatîi și Igor Dodon, pe de altă parte.

Midrigan afirmă că, de obicei, aceste negocieri țin nu doar de interesul politic al participanților la discuții, dar și de alte interese, cum ar cel personal sau de grup.

