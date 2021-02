Un nou val: A fost prezis cel de-al cincilea superciclu de petrol

CHIȘINĂU, 17 feb – Sputnik, Natalia Dembinskaya. În timp ce toată lumea ghicește cât de repede se va restabili cererea de petrol, care s-a prăbușit din cauza pandemiei, și cât de mult pot să crească cotațiile, experții uneia dintre cele mai mari bănci de investiții din lume, JP Morgan Chase, au declarat: pe piețele de mărfuri a început deja un superciclu de creștere – al cincilea din ultima sută de ani. Ce înseamnă acest lucru pentru economia mondială - a analizat Sputnik.

Restabilire fragilă

În 2020, industria petrolieră a cunoscut mai multe valuri de declin. A afectat-o un complex de factori, principalii fiind supraproducția de materii prime în contextul unei scăderi accentuate a cererii, precum și pandemia și lockdown-ul.

În martie, petrolul s-a ieftinit de mai mult de două ori. Cu toate acestea, la sfârșitul toamnei, piața a primit un impuls puternic – știrile despre testările de succes ale vaccinurilor occidentale, rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA. Joe Biden susține tehnologiile ecologice și, spre deosebire de Donald Trump, nu are intenția de a susține concernele petroliere americane. Deja în ianuarie, cotațiile au atins maximul ultimelor opt luni. Creșterea a continuat pe fondul unei noi decizii a OPEC+ de a limita producția. Drept urmare, petrolul este acum cotat la 63 de dolari pe baril.

O astfel de dinamică indică în mod clar că industria se redresează și că există condiții pentru o creștere ulterioară, în primul rând datorită revigorării cererii în țările asiatice, unde nu se grăbesc să treacă la energia verde.

Doar în urmă cu o lună însă previziunile erau modeste – din cauza situației instabile. Astfel, agenția internațională de rating Fitch a raportat că se așteaptă la schimbări pozitive doar în condițiile unei vaccinării rapide. Dar chiar și în acest caz, au subliniat analiștii, îmbunătățirile vor fi moderate.

Al cincilea cerc

Cu toate acestea, după cum au anunțat economiștii marii bănci de investiții JP Morgan Chase la începutul lunii februarie, un nou superciclu de creștere a început deja pe piața mărfurilor. Indică acest lucru următoarele semne: o creștere a prețurilor la produsele agricole, la metale și faptul că petrolul depășește 50 de dolari pe baril.

În ultima sută de ani, au existat patru supercicluri pe piața mărfurilor. Ultimul superciclu a început în 1996 și și-a atins apogeul în 2008, după 12 ani de creștere. A ajutat creșterea economică a Chinei – principalul consumator de hidrocarburi din lume. Actualul superciclu se datorează redresării post-pandemice, politicii monetare și fiscale "super-inofensive" (rate ultra-mici, stimulente bugetare ale băncilor centrale din diferite țări), dolarului slab, inflației accelerate și politicii ecologice agresive.

În același timp, situația este similară cu cea de la mijlocul anilor 2000: cotațiile de pe piețele de mărfuri sunt la apogeuri multianuale. De exemplu, după ce China a cumpărat cantități mari de porumb și soia, prețurile acestor produse bat recorduri în Statele Unite. Iar scăderea stocurilor globale provoacă temeri de penurie.

Platina și cuprul sunt, de asemenea, întrebate. După cum a menționat John Caruso, senior manager de active la RJO Futures, cererea de platină depășește oferta, iar stocurile de cupru se apropie de minimul ultimilor zece ani pe London Metal Exchange și Comex.

Petrolul demonstrează "o ieșire sigură din adâncurile pandemiei, întrucât supraoferta globală se micșorează", a afirmat Bloomberg.

Un alt factor semnificativ, potrivit JP Morgan, este lupta împotriva schimbărilor climatice, care poate limita producția de petrol și crește cererea de metale, necesare pentru crearea infrastructurii de energie regenerabilă, precum și producția de baterii și vehicule electrice.

Tendință constantă

Un boom pe termen lung pe piața mărfurilor este mai mult decât probabil, întrucât Wall Street pariază pe o redresare rapidă a economiei după pandemie și acoperă riscurile inflației.

Creșterea prețurilor pe piața mărfurilor este așteptată nu numai de JP Morgan Chase, ci și de astfel de giganți financiari precum Goldman Sachs Group, Bank of America, Ospraie Management. Argumentele sunt aceleași – programe de stimulare la scară largă pentru a sprijini economia și vaccinările în masă.

În special, Goldman Sachs prezice 65 de dolari pe baril pentru petrolul Brent în al patrulea trimestru. În același timp, consumul va scădea cu trei milioane de barili pe zi iarna, ceea ce va compensa doar parțial cererea de încălzire și achiziții a Chinei. "Dar problemele de iarnă sunt doar un mic obstacol în calea normalizării, la fel ca și al doilea val de coronavirus", spun analiștii.

Bank of America (BofA) vorbește despre 60 de dolari pe baril până la sfârșitul acestei jumătăți de an. Cererea de combustibil, care asigură mai mult de jumătate din consumul global de petrol, va crea un deficit de 1,6 de milioane de barili pe zi, crede BofA. OPEC și Agenția Internațională pentru Energie (AIE) prezic, de asemenea, că, în a doua jumătate a acestui an, cererea va crește mai repede decât producția și acest lucru va "reduce stocurile" de petrol în exces, acumulat de la începutul pandemiei.

Citigroup promite 70 de dolari pentru Brent și 68 de dolari pentru WTI până la sfârșitul anului. Reducerea extragerii de petrol de către producători, în frunte cu Arabia Saudită, contribuie la eliminarea rezervelor record. Iar cererea arată mai bine decât se aștepta.

